Давид Кочаров покидает должность генпродюсера IVI

В онлайн-кинотеатре IVI кадровые изменения и реорганизация. Пост генерального продюсера покидает Давид Кочаров, его должность упраздняется. Однако заявляется, что Качаров продолжит сотрудничество с онлайн-кинотеатром в качестве продюсера своих проектов и проектов компании Carbon Production.

Исполнительный директор IVI Originals Вадим Соколовский станет руководителем департамента собственного производства компании. Ранее он возглавлял департамент собственного производства в российском Disney, а также был гендиректором Sony Pictures Television Russia и компании «Леан-М».

Кроме того, к команде IVI Originals присоединился продюсер Илья Бурец. Он получил должность креативного директора департамента собственного производства. Илья Бурец будет отвечать за девелопмент проектов и сотрудничество с разными производителями контента. Ранее он сотрудничал с компанией «Медиаслово» (сериалы «Спойлер», «Беспринципные»), работал над фильмами ГОРЬКО!, ВЫПУСКНОЙ, ВСЕ И СРАЗУ и другими проектами.

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30.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета