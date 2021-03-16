IVI усиливает команду управленцев

В руководстве IVI произошли кадровые изменения. В компании появились новые топ-менеджеры. Пост директора по контенту онлайн-кинотеатра занял Иван Гринин, а Николай Васильков стал новым директором по стратегии, аналитике и корпоративному развитию.

Иван Гринин пришел в IVI в 2017 году на должность директора по стратегии и аналитике, а в конце прошлого года начал совмещать свою основную роль с должностью исполняющего обязанности директора по контенту. В марте этого года Иван был назначен на должность директора по контенту и теперь отвечает за разработку и реализацию контентной стратегии онлайн-кинотеатра.

«Перед нами стоит масштабная цель – укреплять лидерство IVI как ведущего видеосервиса с самым широким предложением профессионального контента: фильмов, сериалов и анимации, − говорит Иван Гринин. − Одна из ключевых задач IVI − продолжать предлагать нашей многомиллионной аудитории, обладающей разнообразными вкусовыми предпочтениями, релевантный контент высокого качества. Мы стали лидерами как благодаря долгосрочным отношениям с нашими стратегическими партнерами на контентном рынке, так и благодаря уникальным компетенциям нашей команды, которые основаны на глубокой экспертизе в области кино и нашем лидерстве в части использования цифровых технологий, аналитики и искусственного интеллекта. Помимо этого, немаловажную часть нашей контентной стратегии занимает собственное производство: мы успешно развиваемся в этом направлениях и открыты для расширения сотрудничества с новыми партнерами. Мы будем продолжать развивать нестандартные для рынка форматы, нескольких смелых проектов уже запланированы на ближайшее будущее».

Николай Васильков, назначенный на должность заместителя генерального директора по стратегии, аналитике и корпоративному развитию IVI, займется разработкой и внедрением стратегии развития компании, привлечением финансирования, взаимоотношением с инвесторами и сделками M&A.

Васильков – выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет) и Гарвардской Школы Бизнеса (Executive MBA, General Management Program). Николай пришел в IVI в марте 2020 года на должность директора по корпоративному развитию. Ранее Николай занимал должность вице-президента и руководил комплексом по стратегии в «АФК Система», а также работал в инвестиционно-банковском управлении компании «Ренессанс Капитал».

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16.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI