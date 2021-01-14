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IVI рассказал, что смотрели его пользовали на новогодних праздниках

Оригинальный проект сервиса − сериал «Нежность» − поставил новый рекорд

Онлайн-кинотеатр №1 в России, выяснил, какие фильмы и сериалы смотрели подписчики сервиса в новогоднюю ночь и на январских каникулах. Так, абсолютным лидером в новогодние праздники стал сериал IVI Originals «Нежность» от режиссера Анны Меликян. Он также вошел в топ-10 лидеров новогодней ночи, вместе с караоке-проектом IVI Originals «Чумовой новый год!» и свежей фантастической комедией САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!.

Среди документальных проектов абсолютным лидером стал цикл фильмов «Мир после» о жизни во время пандемии. 

Топ-10 фильмов и сериалов новогодних каникул на IVI:

Топ-10 фильмов и сериалов новогодней ночи:

В 2020 году IVI показал 6 оригинальных проектов под брендом IVI Originals: «Нежность», «Мертвые души», «ЧУМА!», «ЧУМА!Вторая волна», Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»), «Разговорник», караоке-проект «Чумовой Новый год», которые уже успели стать хитами на IVI. 2 января в онлайн-кинотеатре IVI состоялась премьера пятисерийного проекта «Мир после», участники которого пытаются понять, как изменится наша жизнь в недалеком будущем. Премьера заняла лидерскую позицию среди документальных проектов. 

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14.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI

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