Объявлены победители IX Питчинга дебютантов

20 и 21 июня в Москве прошел очередной питчинг дебютантов – защита проектов начинающих кинематографистов в категориях «Документальное кино», «Короткометражное игровое кино», «Телесериалы», «Полнометражное игровое кино» перед ведущими экспертами российского кино и телевидения. Мероприятие проводилось в рамках Российских программ 39-го Московского международного кинофестиваля.

Для участия в Питчинге на этот раз было прислано 1049 заявок (65 – по документальному кино, 179 – по сериалам, 370 – по полному метру и 435 – по короткому). Однако отборочная комиссия и Экспертный совет отобрали лишь по 7 проектов в каждой секции.

В наиболее популярной у зрителей секции «Полнометражное игровое кино» победителем питчинга стал проект РОДИТЕЛЕЙ ВЫБИРАЮТ Александра Ермолина, рассказывающий о младенце-обитателе небесной канцелярии, отбирающем себе подходящих родителей. Дипломами Экспертной комиссии были отмечены авторы проекта женского альманаха Я ПЕРЕДУМАЛА Линара Багаутдинова, Ирина Денежкина, Ольга Дибцева, Екатерина Задохина, Лада Эскандерова, Лидия Кондратюк, Анна Кузнецова, Игорь Рыбин, Вера Смолина, Андрей Терехов, Наталья Шинелева («За командный дух») и Анастасия Кутеева за фильм КРОШКА (диплом «За перспективу и потенциал»). Этот кинопроект также получил право скриптдокторинга от киношколы и киносообщества «Лига кино». Картина наряду с проектом-победителем заинтересовала киностудию им. М. Горького.

«Свердловская киностудия» заинтересовалась проектом Я НЕ БОЮСЬ МОЛЧАТЬ Марии Ивановой и Светланы Дроздовой и пообещала ему продюсерскую проработку. Киношкола «Свободное кино» вручила курс сценарного мастерства проекту СООБЩЕСТВО РЕАЛИСТОВ Надежды Карповой. Продюсерская компания «Слово» предоставила 70% скидку на аренду техники всем семи участникам питчинга.

В секции «Телесериалы» победителем и обладателем денежного приза стал проект «Циники» Екатерины Григорьевой, рассказывающий об амбициозных и циничных молодых людях, открывших «Школу личных отношений». Дипломами были награждены проекты «Адреналин-парк» Наталии Медведевой («За позитивный и оригинальный сюжет») и «Сквозь туман» Дарьи Власовой, Алексея Юрьева («За работу с актуальным контекстом»). Последний также получил сертификат на 60 тысяч рублей на разработку от компании «Арт Пикчерс Вижн» и сертификат на редакторскую разработку от телеканала ТВ-3. Сериал повествует о череде загадочных смертей в провинциальном городке, происходящих когда на город опускается туман.

Кинокомпания «КИТ» предложила редакторскую консультацию проектам «Человек-хомяк» (Никита Безбородов, Станислав Светлов), «Защита Баранова» (Федор Гончаров), «Похищение» (Анна Еленкина), «Ангел дома» (Анна Родная), «Сквозь туман» (Дарья Власова, Алексей Юрьев). Киношкола ВШК «Арка» вручила сертификат на образовательные программы авторам проекта «Супер-Яша» (Артур Шведчиков, Анастасия Каледина, Мария Каллас, Ирина Курятникова, Наталия Арапова).

Победителем сессии «Документальное кино» стал проект Андрея Ананина «Земля больших возможностей», об американском фермере, мечтающем построить ферму в алтайской глуши. Помимо денежного приза лента получила право технической поддержки от компаний Canon и «Первое кино». В секции «Короткометражное игровое кино» лауреатом стал проект Алексея Харитонова «Взятка», рассказывающая о человеке, который пытается обмануть поймавших его на взятке работников правоохранительных органов. Этот проект также получил право на техническую поддержку от компании «Кинозавод» и карту молодого кинематографиста Moviestart, предоставляющую скидки от партнеров Молодежного центра.

Организаторами питчингов являются Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России и Национальный фонд поддержки правообладателей. Следующий, юбилейный, X питчинг пройдет в феврале 2018 года.

27.06.2017 Автор: Артур Чачелов