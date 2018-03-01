«Лед» получит рекордно широкий прокат в Китае

Российская драматическая сказка ЛЕД станет первым российским фильмом, получившим в Китае роспись в 48 тысяч киноэкранов. Именно такую широту выпуска пообещал фильму местный дистрибьютор. Об этом говорится в сообщении российского прокатчика картины, компании WDSSPR. Цифра кажется невероятной, учитывая, что в стране всего 50 тысяч залов. Таким образом, ЛЕД должен появиться едва ли не в каждом из них.

Российское кино в Китае обычно выходит гораздо скромнее. Так, ВИКИНГ был расписан на 10 тысяч экранов, а САЛЮТ-7 – на 8 тысяч. Однако две недели назад AirSpeed уже заявляла о намерении обеспечить ЛЬДУ рекордно широкую роспись в Поднебесной. Правда тогда речь шла о 20 тыс. экранов.

Интересно, что продюсер картины Федор Бондарчук на пресс-конференции, организованной в российском посольстве в Китае, заявил о 25 тыс. экранов для ЛЬДА. «25 тыс. экранов покажут фильм в стартовый уик-энд, – цитирует Бондарчука ТАСС. – Масштабы поражают. Мы очень надеемся, что у нас все получится. Даже если будет распродано только 50% билетов, мы уже выполним задачу».

Китайские зрители увидят специальную версию картины, которая на 25 минут короче российской. Старт релиза запланирован весной 2018 года. Дистрибьютором фильма выступает международная компания AirSpeed Pictures. ЛЕД станет первой российской картиной в пакете этой компании.

01.03.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: WDSSPR Sony