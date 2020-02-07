IMAX стал самым узнаваемым брендом премиального кинопоказа в России

Корпорация IMAX получила результаты обширного качественного социологического исследования уровня лояльности к бренду IMAX в России, которое проводилось в 2019 году. Оно состояло из серии социологических опросов российских кинозрителей и экспертных интервью. Выборка составила 1 тыс. человек: 500 мужчин и 500 женщин в возрасте от 16 до 44 лет. Опросы проводились в городах присутствия IMAX.

Исследование показало, что IMAX является ключевым игроком российского рынка премиального кинопоказа: узнаваемость бренда составляет 90%, что по меньшей мере на 1/3 выше по сравнению с другими премиальными брендами других игроков рынка. Более половины опрошенных кинозрителей (56%) посещали кинотеатры IMAX за последние полгода, что также значительно опережает аналогичные показатели для прочих премиальных форматов.

Аналогичные исследования были также проведены корпорацией IMAX на локальных кинорынках Франции и Великобритании, показатели этих рынков отстают от российских. Так, уровень узнаваемости бренда IMAX в Великобритании составил 82%, 23% из этой аудитории имеют высокую вовлеченность (процент зрителей, знакомых с форматом, которые регулярно посещают кинотеатры IMAX); во Франции – это лишь 63% и 22% соответственно. Показатель вовлеченности у нашей аудитории − 62%.

Портрет лояльной аудитории IMAX в России − это мужчины (54%) и женщины (45%) в возрасте от 25 до 44 лет, состоящие в браке и имеющие детей (преимущественно, старше 5 лет), с доходами средними и выше средних. Основные жанровые предпочтения: фэнтези, фильмы ужасов, комедии. Для многих зрителей выход фильма в формате IMAX является дополнительной гарантией его качества, и при выборе той или иной картины в списке они отдают предпочтение тем, которые выходят в IMAX.

Потребители контента стриминговых платформ также входят в целевую аудиторию кинотеатров IMAX, чередуя просмотр фильмов как онлайн, так и на большом экране. «Такие зрители понимают разницу между контентом, который сделан для онлайн-платформ и контентом, который «заточен» под кинотеатры и, в частности, под формат IMAX: сериалы они будет смотреть онлайн, а за качественным блокбастером пойдут в кино, и, скорее всего, в IMAX», − отметила директор по маркетингу IMAX Russia & CIS Ольга Пильникова, комментируя данные исследования для БК.

Что касается социальных сетей и онлайн-площадок, то наибольшей популярностью у аудитории IMAX пользуются YouTube и «ВКонтакте». Их используют 75% и 73% аудитории соответственно. Кроме того, в список попали различные мессенджеры (66%), Instagram (54%), ТВ и радио (по 48%), Facebook (35%), Twitter (20%). Эти ресурсы также играют большую роль в мотивации к посещению кинотеатров IMAX. 59% опрошенных узнают о том или ином фильме или получают приглашение в кино от семьи или друзей, 42% − из социальных сетей, 33% из рекламы, 9% − из форумов и блогов.

Большинство опрошенных проявили высокий интерес к альтернативному контенту в формате IMAX: в будущем зрители готовы к просмотру в кинотеатрах IMAX не только художественных и документальных фильмов (39%), но и концертных выступлений (33%), спортивных мероприятий (27%), а также киберспорта (18%).

«Было бы глупо не учитывать желание аудитории смотреть что-то кроме блокбастеров, − подчеркивает Ольга Пильникова, − В течение года существуют такие периоды, когда студии не выпускают качественный художественный контент. И одна из задач альтернативного контента − заполнить эти самые пробелы в репертуаре наших кинотеатров, а также предложить зрителям попробовать что-то совершенно другое: другой опыт и другие эмоции от просмотра и погружения в события на экране. А еще ощущение эксклюзивности − альтернативной контент будет доступен в кинотеатрах IMAX в том виде, в котором он будет только у нас и нигде больше. Учитывая интересы зрителей к альтернативному контенту, в начале 2020 года корпорация IMAX заключила глобальный контракт с Vindex, ведущей мировой киберспортивной платформой, о создании эксклюзивного контента и трансляции киберспортивных мероприятий в кинотеатрах IMAX по всему миру».

В 2019 году девять из десяти самых кассовых фильмов российского кинопроката также выходили в формате IMAX. Доля IMAX в общих сборах этого топ-10 составила 5,5% (1,019 млрд рублей). В тройку лидеров вошел российский фильм 2019 года Т-34, заработавший в прокате 2,274 млрд рублей, 5,6% из которых принесли кинотеатры IMAX. Ольга Пильникова отметила, что IMAX продолжит выпускать в своем формате по 2-3 российских фильма в год.

За 2019 год сборы корпорации IMAX в 56 кинозалах в России составили 2,052 млрд рублей, доля IMAX в национальном кинопрокате за год составила 3,9%.

Интервью с директором по маркетингу IMAX Russia & CIS Ольгой Пильниковой подписчики БК смогут прочитать в пятничной рассылке электронного выпуска журнала.

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07.02.2020 Автор: Никита Никитин