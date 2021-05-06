Фантастический триллер «Бесконечность» в США уходит на стриминг

Премьера фантастического триллера Антуана Фукуа БЕСКОНЕЧНОСТЬ с Марком Уолбергом в главной роли в США состоится не в кинотеатрах, как планировалось ранее, а на стриминговой платформе Paramount+. Изначально выход был запланирован на май, но позже его перенесли на сентябрь. Теперь же стало известно, что Paramount вообще отказался от дистрибуции картины в США, передав ее дочерней структуре.
В марте компания ViacomCBS переименовала принадлежащий ей стриминговый сервис CBS All Access в Paramount+ и теперь пытается наполнить его зрительским контентом. Через 45 дней после кинотеатральной премьеры на нем выйдут такие потенциальные хиты, как ТИХОЕ МЕСТО 2 и новая часть франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. Прямиком на стриминг также отправились новые части франшиз ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ и КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.
К началу июня Paramount+ планирует пополнить свою библиотеку на 1000 проектов, а к концу июля число фильмов, доступных для просмотра, должно составить не менее 2500 штук. Впрочем, стратегия ViacomCBS по показу картин на территориях, где Paramount+ не представлен, неизвестна.
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06.05.2021 Автор: Семен Брожитов
Источник: Variety
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