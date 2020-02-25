Почти половина кинотеатров Италии закрылась из-за вспышки коронавируса

Развлекательная и туристическая индустрии Италии испытывают серьезные проблемы, связанные со вспышкой коронавируса. Неожиданно для многих страна стала эпицентром заболевания в Европе. Последствия этого затронули также итальянскую киноиндустрию и кинопрокат. Стремясь обуздать распространение инфекции, пять северных регионов Италии − Пьемонт, Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия и Эмилия-Романья − официально отменили все публичные мероприятия. Запрет на их проведение, включающий закрытие всех школ, музеев, концертных залов и кинотеатров, распространяется на период до 1 марта, но, возможно, будет продлен.

Затронутые вирусом регионы обеспечивают самые высокие в Италии кассовые сборы. Здесь сосредоточена значительная часть кинозалов страны. По данным Национальной ассоциации кинотеатров Италии (ANEC), из-за вируса на выходных закрылись около 850 площадок (1830 залов), что составляет 45% (и 48% соответственно) от общего количества кинотеатров и экранов в стране. Из-за случившегося в прошедшие выходные касса кинопроката Италии снизилась сразу на 44% по сравнению с прошлым уикендом, и на 30% по сравнению с аналогичными выходными в прошлом году.

«Киноиндустрия работает вместе с властями, чтобы сдерживать и предотвращать распространение коронавируса, − заявил Франческо Рутелли, президент Итальянской ассоциации киноиндустрии, аудиовизуальной и мультимедийной промышленности (ANICA). − В регионах, где к кинотеатрам применяются ограничительные меры, график кинопроката корректируется в режиме реального времени. В других частях страны бизнес работает как обычно».

И все же, из-за закрытия кинотеатров уже отменены несколько кинопремьер, в том числе фестивальный хит Джорджио Диритти СКРЫТЫЙ ПУТЬ, комедия Карло Вердона ОДИН РАЗ ЖИВЕМ, драма ПОСЛЕ СВАДЬБЫ Барта Фрейндлиха, японская манга ЛЮПИН III и местная комедия Гуидо Кьеза МЕНЯЮ ВСЁ.

Кроме того, Paramount намерена отменить трехнедельный блок съемок фильма МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 7, который должен был проходить в Венеции. Авторы фильма планировали снимать Тома Круза на фоне настоящего Венецианского карнавала, но это легендарное праздничное мероприятие из-за коронавируса было отменено. Местные средства массовой информации утверждают, что голливудская звезда сейчас находится в городе, живет в роскошном отеле Gritti Palace, но готова покинуть Венецию.

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25.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR