В Японии по итогам 2019 года зафиксирован исторический рекорд бокс-офиса

Общий японский бокс-офис в 2019 году вырос на 17%, составив рекордные $2,4 млрд. Эти данные опубликовала вчера Японская ассоциация производителей кинофильмов, известная как Eirin, сообщает Variety. Предыдущий рекорд рынка составлял $2,2 млрд, зафиксированный в 2016 году.

Посещаемость выросла на 15% до 195 млн зрителей. При этом число экранов выросло всего на 22 единицы − с 3561 до 3583. Всего за год в Японии было выпущено 1278 фильмов: японских набралось 689, зарубежных − 589.

Японские фильмы обеспечили 54% всей кассы или $1,3 млрд, на зарубежные пришлось 46% или $1,1 млрд. Соотношение сил национального и иностранного кино на японском рынке с 2018 года практически не изменилось.

Лидером рынка осталась легендарная студия Toho, на нее пришлось семь из десяти самых успешных фильмов, включая исторический боевик ЦАРСТВО, который был выпущен совместно с Sony.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

29.01.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR