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Япония начинает открывать кинотеатры

Разрешения на работу площадок получено в 34 префектурах страны

Япония − третий кинопрокатный рынок мира после Северной Америки и Китая − начинает открывать кинотеатры, закрытые в связи с введением в стране чрезвычайного положения в середине апреля. 11 мая правительство премьер-министра Синдзо Абэ объявило, что смягчает режим для 34 префектур, наименее затронутых пандемией коронавируса. Остальные 13, включая Токио и Осаку, до конца месяца останутся на строгом карантине.

В наименее пострадавших районах страны уже начали работу несколько независимых площадок. Крупнейшая в Японии киносеть Toho Cinemas объявила о том, что она вновь откроет десять своих кинотеатров уже 15 мая. Еще одна крупная сеть, Aeon Cinemas, также объявила о частичном открытии: с 18 мая двери откроют в общей сложности 27 ее мультиплексов в 16 префектурах.

И Toho, и Aeon принимают особые меры для обеспечения безопасности зрителей. Ношение масок станет обязательным для всех сотрудников, как и наличие дезинфицирующих средств для рук на входах в кинотеатры. Сети будут использовать прозрачные пластиковые экраны, чтобы ограничить взаимодействие с гостей персоналом, а также будут следить за рассадкой посетителей в залах на безопасном расстоянии друг от друга. 

А вот о том, что будут показывать японские кинотеатры, не сообщается. Выпуск всех новых фильмов в стране был отложен, причем даже тех картин, чьи премьеры были запланированы на лето.

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13.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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