«Джокер» становится самым кассовым фильмом с возрастным рейтингом R

К началу выходных кассовые сборы работа Тодда Филлипса ДЖОКЕР составили $258,6 млн в США и $529,5 млн в международном прокате. Таким образом, суммарные сборы проекта достигли $788,1 млн. До сих пор самым касовым фильмом с возрастным рейтингом R был ДЭДПУЛ, в активе которого $782,6 млн. С формальной точки зрения ДЭДПУЛ 2 располагает $785 млн, но это с учетом его повторного релиза, у которого был рейтинг PG-13. Далее в рейтинге самых кассовых картин с высоким возрастным рейтингом следуют МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА ($738,6 млн), ОНО ($697 млн) и СТРАСТИ ХРИСТОВЫ ($622,3 млн).

25.10.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety