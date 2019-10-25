Новости


«Джокер» становится самым кассовым фильмом с возрастным рейтингом R

В мировом прокате картина обошла «Дэдпула»

К началу выходных кассовые сборы работа Тодда Филлипса ДЖОКЕР составили $258,6 млн в США и  $529,5 млн в международном прокате. Таким образом, суммарные сборы проекта достигли $788,1 млн. До сих пор самым касовым фильмом с возрастным рейтингом R был ДЭДПУЛ, в активе которого $782,6 млн. С формальной точки зрения ДЭДПУЛ 2 располагает $785 млн, но это с учетом его повторного релиза, у которого был рейтинг PG-13. Далее в рейтинге самых кассовых картин с высоким возрастным рейтингом следуют МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА ($738,6 млн), ОНО ($697 млн) и СТРАСТИ ХРИСТОВЫ ($622,3 млн).

25.10.2019 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety

Самое читаемое

Это дополнительные разделы уже известной системы

В Минкульте презентовали два сервиса ЕАИС

Подробнее
Продолжение «Zомбилэнда» – на третьем месте

Американская касса: сиквел «Малефисенты» возглавляет прокат

Подробнее
Месть, зомби, анимация и многое другое

Обзор новинок проката на уикенде 24–27 октября

Подробнее
«Zомбилэнд» и «Текст» стартуют в рамках ожиданий

Предварительная касса четверга: «Малефисента» снова первая

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 