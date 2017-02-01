В «КАРО» новый руководитель

Ник Глушко, генеральный директор «КАРО», покидает компанию. С 1 февраля 2017 года Ольга Зинякова, ранее занимавшая должность директора департамента рекламы и маркетинга «КАРО», назначена Президентом сети кинотеатров «КАРО» и примет на себя обязанности Ника Глушко.

«Я хочу искренне поблагодарить Ника за его лидерские качества и высокие стандарты работы, которыми он воодушевлял команду «КАРО». Несмотря на сложную ситуацию на рынке в течение последних нескольких лет, команда «КАРО» сумела проделать выдающуюся работу по реализации стратегии развития кинотеатров нового поколения. Я абсолютно уверен, что под руководством Ольги Зиняковой «КАРО» продолжит следовать поставленной цели, и станет брендом номер один для российских кинозрителей», – прокомментировал кадровый изменения Пол Хет, глава холдинга «КАРО Фильм».

Ольга Зинякова имеет 15-летний опыт работы в кинобизнесе. Она начала свою карьеру на телевидении на Первом канале и телеканале ТНТ. С 2008-го по 2013-й год Ольга была генеральным директором компании «ПромоФильм», которая занимается рекламой и продвижением кино на Первом канале, а также созданием и реализацией рекламных кампаний фильмов. С 2013 года Ольга возглавляла департамент рекламы и маркетинга сети кинотеатров нового поколения «КАРО».

«КАРО» – быстроразвивающаяся сеть кинотеатров, установившая на всех своих площадках новые стандарты похода в кино, – отмечает Ольга Зинякова. – Мегаплексы нового поколения, такие, как «КАРО Vegas 22» и «КАРО Sky 17 Авиапарк», стали лидерами рынка и заслужили доверие аудитории. Мы видим множество возможностей, которые позволят сделать наш бизнес еще более успешным, а наши кинотеатры еще более привлекательными для зрителей. Мы продолжим активно развивать и внедрять новые идеи и технологии, создавая уникальные предложения для наших гостей на основе лучшего мирового опыта».

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 27 современными кинотеатрами (216 залов) в Москве, Зеленограде, Подольске, Реутове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.



01.02.2017 Автор: Саша Плющ

Источник: «КАРО»