КАРО вновь открыла летний кинотеатр на ВДНХ

8 июня в Москве, на территории ВДНХ, сеть кинотеатров КАРО открыла летнюю площадку на свежем воздухе. В репертуаре кинотеатра – новое и старое кино для приятного вечернего времяпрепровождения, фестивальные хиты, анимация и короткометражки, отечественные и зарубежные фильмы, рассчитанные на широкую аудиторию, а также специальные показы в рамках программы «КАРО.Арт».

«КАРО ВДНХ» впервые открылся летом прошлого года и сразу же стал одним из самых посещаемых мест на территории выставочного комплекса. Летний кинотеатр вмещает 288 зрителей, которые смогут разместиться на удобных ступенеобразных скамейках с мягкими подушками и уютными пледами. Главная особенность кинотеатра «КАРО ВДНХ» − наличие крыши, что позволяет смотреть фильмы при любой погоде.

КАРО, основанная в 1997 году, является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России. По итогам 2017 года она была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. КАРО управляет 30 современными мегаплексами (247 залов) и 2 летними кинотеатрами. Кинотеатры КАРО, расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени ежегодно посещают почти 15 млн человек.

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11.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО