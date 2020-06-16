Подведены итоги онлайн-кинорынка Key Buers Event: Digital Edition

15 июня завершил работу первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы. На мероприятие аккредитовались более 1400 участников, из которых около 600 - представители международных компаний из 70 стран мира. Среди них − люди из MARVEL, Apple tv, France Televisions, Wild Bunch, RTL, AMC Networks, Mediaset, Beta Film, Koch Media, крупнейший китайский онлайн-кинотеатр Iqiyi и многие другие.

«Мы разработали уникальную концепцию платформы для национального рынка контента, которая еще не использовалась нигде в мире, − рассказывает глава РОСКИНО Евгения Маркова. − Такой тип взаимодействия с международными партнерами дает участникам российского рынка неограниченные возможности. Нам удалось создать функциональный продукт, так называемый mvp (minimum viable product), протестировать его на практике, отследить реальный пользовательский опыт и собрать отзывы. Эту концепцию и полученный опыт мы планируем использовать и далее, для создания постоянной платформы, которая станет главным источником информации для зарубежных партнеров о том, что происходит на российском рынке, какие проекты предлагаются и какие возможности существуют».

Цифровой формат Key Buyers Event позволил сделать действительно масштабный рынок. Евгения Маркова уверена, что успех мероприятия подтверждает давно наметившийся тренд: переход на гибридную модель работы, когда ее значительная часть окончательно перейдет в Интернет.



«В этом году для нас очень важно поддержать отрасль. Создание удобной и функциональной деловой площадки совместно с РОСКИНО было одной из самых главных задач для Министерства культуры, − отметила министр культуры Ольга Любимова. − И несмотря на непривычный, полностью цифровой формат, все прошло действительно удачно. За неделю форума было назначено и проведено около 600 встреч. Зарубежные участники, увидевшие все разнообразие национального контента, получили возможность разобраться, что такое авторское кино из России, что такое российский мейнстрим, какую анимацию мы сейчас предлагаем. Благодаря Key Buyers Event удалось показать международным партнерам, что российская индустрия продолжает работать и в столь неопределенное, сложное время, продолжает делать контент, востребованный мировой аудиторией, и открыта к дальнейшему сотрудничеству».

«Поддержка креативных индустрий − одно из приоритетных направлений в деятельности, − заявил Алексей Фурсин, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы. − В условиях отмены традиционных форумов нам было важно поддержать представителей сферы кино и анимации. Возможность продемонстрировать свою продукцию и найти потенциальных покупателей и партнеров для сотрудничества получили более 100 московских компаний отрасли».

Технологическая площадка мероприятия разработана и поддерживается компанией SPB TV. «Проект такого масштаба стал для нас вызовом. Короткие сроки и уникальность мероприятия, которое впервые происходило в режиме онлайн, потребовали от нас максимальной сосредоточенности, но результат превзошел все ожидания», − отметил Кирилл Филиппов, CEO компании SPB TV.

По итогам Key Buyers Event проведено множество переговоров и заключены десятки сделок. Так, Planeta Inform объявила о том, что подписывает контракт со скандинавским дистрибьютором на байопик КАЛАШНИКОВ. Компания также заключила пакетное соглашение о реализации цифровых прав на территории США на фильмы своего каталога − подборка будет доступна на Amazon Prime, Hulu, Google Play и других. Научно-фантастический фильм КОМА выйдет в онлайн-прокат в Латинской Америке в конце лета, а также появится на ключевых цифровых площадках в США. На стадии подписания находится соглашение с крупным платным телеканалом Индии на пакет хорроров НЕВЕСТА, РАССВЕТ, ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, а также на семейный фильм РОБО. Первые предложения от дистрибьюторов из Юго-Восточной Азии компания получила по совсем новому проекту БЫВШАЯ, чьи материалы впервые представила широкой публике именно на Key Buyers Event.

Art Pictures Distribution завершила переговоры по продаже фильма ПАЛЬМА в Словакию, а также финализирует переговоры по фильму СПУТНИК с Кореей, Японией и Латинской Америкой. Но наибольший интерес у байеров вызвал фэнтези-сериал СТС «Наследники» − им заинтересовались европейские дистрибьюторы и телеканалы, а также одна из крупнейших китайских онлайн-платформ. Во время мероприятия были проведены решающие переговоры по продаже сериала «Кухня. Война за отель» с телеканалами из Болгарии и Венгрии.

«Централ Партнершип» объявила, что фантастический фильм АВАНПОСТ выйдет в Китае на крупнейшем национальном VOD-сервисе iQIYI. Права на прокат фильма в США и Канаде приобрела компания Shout! Studios. С ним же и британской компанией Signature Entertainment компания заключила сделки о релизе на территориях США и Великобритании военно-исторической драмы ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ.

Кинокомпания CTB получила предложения от двух телеканалов в Восточной Европе и Италии по фильму ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. Сказкой КОНЕК-ГОРБУНОК заинтересовались партнеры из Испании и Германии. Кинокомпания провела переговоры с коллегами из Китая, Италии, Франции, Финляндии, Турции, Восточной Европы.

«Совтелеэкспорт» (официальный дистрибьютор контента ВГТРК) находится на финальной стадии переговоров с Японией по проекту «Екатерина. Самозванцы». Интерес проявили представители Румынии, Колумбии, Северной Америки, а в рамках проведенных онлайн-встреч было получено предложение о приобретении сериала от китайского дистрибьютора. «Совтелеэкспорт» также финализирует подписание договора о лицензировании телесериала «Достоевский» в Южной Корее и получил предложение на художественные фильмы КАНДАГАР, ШПИОН и ДУША ШПИОНА для цифровой дистрибуции в Латинской Америке. По итогам скрининга нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза» государственные телеканалы Словакии, Хорватии, Венгрии, Румынии, Сербии предварительно подтвердили желание приобрести права на проект.

Компания Mint Films получила предложение на сериал «Коронация» производства студии «Рок» от испанского телевидения. Картиной БИТВА заинтересовался крупный китайский телеканал. Большой интерес со стороны международных коллег также вызвали картины 47 Алексея Учителя , ЗИМА и ПАЛЬМИРА.

Russian World Vision сообщила, что интерес у зарубежных закупщиков вызвали драмы БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК и ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, а фильм ужасов АТАКАН: КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА привлек партнеров из Германии, Латинской Америки, Японии и Вьетнама.

Cтудия Yellow, Black and White объявила о продаже прав на показ сериала «Содержанки» британскому видеосервису Walter Presents (Channel 4). All Media за время работы рынка компания провела около 30 встреч с закупщиками, а также с продакшн-компаниями из Европы, Азии, США и Латинской Америки. Все сделки, которые были инициированы на форуме, находятся на стадии переговоров.

Компания Mirsand заключила сделку по продаже всех прав на фильм ВРЕМЯ ПЕРВЫХ на территорию Польши, а также продала цифровые и HV-права на территорию США и Канады. Компания «Один Медиа», представляющая документальный контент, сообщила о подписании двух пакетных сделок с чешским каналом Good TV и платформой Amazon. По итогам Key Buyers Event ГК «Рики» в скором времени планирует анонсировать сделки по продаже прав на проекты «Тима и Тома» на территорию Северной Америки и «Фиксики» на территорию Китая.

Анимационная студия Wizart анонсировала выход проектов СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ и ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ на территории Великобритании. ВОЛКОВ И ОВЕЦ также увидят на Африканском континенте (права приобрела Gravel Road Distribution Group), а дистрибьютором двух последних по времени полнометражных фильмов о СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ в Индии выступит компания Miraj Group.

И, наконец, Cyber Group Studios − один из крупнейших французских продюсеров и дистрибьюторов анимационного контента − объявил о создании совместного европейского анимационного бренда CYBER SOYUZ JUNIOR с «Союзмульфильмом». Он будет производить анимационные мультсериалы и полнометражные фильмы для дошкольной аудитории.

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16.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО