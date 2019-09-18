Новости


Давид Кочаров стал генеральным продюсером Ivi Originals

Ранее он занимался маркетингом на СТС

Давид Кочаров будет отвечать за оригинальный контент онлайн-кинотеатра ivi. Об этом сообщает пресс-служба компании. Качаров известен как продюсер телевизионного контента: до сентября 2019 года он работал директором по маркетингу на СТС, а до этого занимался продюсированием в Comedy Сlub. Он также снял третий сезон популярного сериала «Сладкая жизнь» для ТНТ. В 2017 году Качаров основал свой продакшн Goose Goose Films,  который занимается сериалами и телешоу («Большая игра» и «Шоу выходного дня» для СТС, «Мастер смеха» для канала «Россия 1»).

На новой должности Давид Качаров займется выпуском и продвижением эксклюзивных фильмов и сериалов, будет развивать собственные идеи и привлекать к сотрудничеству других продюсеров.

«Привлечение телевизионного продюсера − первый подобный случай среди видеосервисов, − говорит Олег Туманов, генеральный директор ivi. − Для нас это знаковое событие, отражающее наши амбиции по производству контента, соответствующего самому высокому качеству на рынке».

«Я благодарен Олегу Туманову за предложение и доверие, это большой вызов для любого продюсера, так как ivi является абсолютным лидером на рынке, − отмечает Давид Кочаров. − И направление собственного производства, включая создание оригинальных сериалов, полнометражных и документальных фильмов, должно также занять лидерские позиции».

Проект Ivi Originals был анонсирован в мае 2019 года. Тогда сообщалось, что онлайн-кинотеатр инвестирует в собственное производство до 1 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что в разработке находятся два десятка новых проектов, в том числе полнометражное кино, классические сериалы и мини-сериалы.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

18.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Ivi заключил большую сделку с Viacom International Media Networks

В ivi инвестируют $40 млн

Ivi готов вложить в собственный контент 1 млрд рублей

МТС ведет переговоры о покупке ivi

Ivi за 2018 год заработал 3,94 млрд рублей


Самое читаемое

Зато «Стриптизерши» неожиданно обошли «Щегла»

Предварительная касса четверга: «Оно 2» не заметил конкурентов

Подробнее
«Стриптизерши» – первые среди новинок

Предварительная касса уикенда: «Оно 2» снова обошел всех

Подробнее
Он появится в кинотеатре в московском ТЦ «Метрополис»

«КИНО OKKO» откроет первый в России кинозал Dolby Cinema

Подробнее
Выставка-форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 20 сентября

Предварительная программа «Кино Экспо» снова обновилась

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 