Давид Кочаров стал генеральным продюсером Ivi Originals

Давид Кочаров будет отвечать за оригинальный контент онлайн-кинотеатра ivi. Об этом сообщает пресс-служба компании. Качаров известен как продюсер телевизионного контента: до сентября 2019 года он работал директором по маркетингу на СТС, а до этого занимался продюсированием в Comedy Сlub. Он также снял третий сезон популярного сериала «Сладкая жизнь» для ТНТ. В 2017 году Качаров основал свой продакшн Goose Goose Films, который занимается сериалами и телешоу («Большая игра» и «Шоу выходного дня» для СТС, «Мастер смеха» для канала «Россия 1»).

На новой должности Давид Качаров займется выпуском и продвижением эксклюзивных фильмов и сериалов, будет развивать собственные идеи и привлекать к сотрудничеству других продюсеров.

«Привлечение телевизионного продюсера − первый подобный случай среди видеосервисов, − говорит Олег Туманов, генеральный директор ivi. − Для нас это знаковое событие, отражающее наши амбиции по производству контента, соответствующего самому высокому качеству на рынке».

«Я благодарен Олегу Туманову за предложение и доверие, это большой вызов для любого продюсера, так как ivi является абсолютным лидером на рынке, − отмечает Давид Кочаров. − И направление собственного производства, включая создание оригинальных сериалов, полнометражных и документальных фильмов, должно также занять лидерские позиции».

Проект Ivi Originals был анонсирован в мае 2019 года. Тогда сообщалось, что онлайн-кинотеатр инвестирует в собственное производство до 1 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что в разработке находятся два десятка новых проектов, в том числе полнометражное кино, классические сериалы и мини-сериалы.

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18.09.2019 Автор: Артур Чачелов