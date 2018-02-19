«Каро» признали «Лучшей киносетью года»

Российская «Каро» станет первым показчиком из нашей страны, который получит награду как лучшая киносеть года на европейском рынке. Эта награда вручается ежегодно в рамках крупнейшей в Европе выставки киноиндустрии CineEurope в Барселоне. Обычно, обладателями этой награды становятся кинотеатральные сети, продемонстрировавшие особые достижения, новые разработки и лидерские позиции на рынке.

«Мы с удовольствием вручим нашу главную ежегодную награду сети «Каро», – говорит Эндрю Саншайн, президент The Film Expo Group, являющейся официальным оператором выставки. – «Каро» изменила культуру похода кино в России, внедрив в стране концепцию кинотеатров нового поколения, и стала ведущим игроком в киноиндустрии. Мы поздравляем всю команду «Каро» с этой заслуженной наградой».



«Мы рады, что сеть «Каро» признана конвенцией CineEurope лучшей в этом году, – добавила Глава Международного союза кинотеатров (UNIC) Лора Хульгатт-Эбботт. – Россия становится одной из ключевых территорий роста на европейском рынке киноиндустрии, и во многом это происходит благодаря инновационному подходу и свежим идеям, которые команда «Каро» привнесла в отрасль».



Награждение пройдет 14 июня 2018 года в рамках церемонии CineEurope Awards Ceremony в Барселоне. Получателем награды станет президент «Каро» Ольга Зинякова. «Мы очень ценим такую высокую оценку нашей работы со стороны международного киноиндустриального сообщества», –рассказала она. – Россия – очень динамичный, конкурентный и перспективный рынок. В этом году наша страна демонстрирует наибольший рост среди крупнейших рынков Европы. Команда «Каро» продолжит работать над поддержанием высочайших стандартов сервиса и воплощением новых идей. Мы надеемся, что признание наших успехов на международном уровне будет способствовать дальнейшему продвижению нашей концепции кинотеатров нового поколения в России».

Сеть кинотеатров «Каро» является одной из самых быстроразвивающихся и передовых киносетей страны. Она первой внедрила киоски самообслуживания в кинотеатрах и систему онлайн-продаж для покупки билетов и продукции кинобара. Кроме того, «Каро» первой в России представила кинобары формата U-Choose, предлагающие более 100 видов продукции. C 2012 года контролирующим акционером сети является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса.

Международная конвенция CineEurope 2018 пройдет 11-14 июня. Это самая продолжительная и наиболее успешная европейская отраслевая конвенция и выставка для представителей киноиндустрии. CineEurope представит эксклюзивные показы и презентации будущих кинопремьер. Также в рамках CineEurope пройдут спонсорские мероприятия и семинары. CineEurope является официальной конвенцией Международного союза кинотеатров (The International Union of Cinemas/ Union Internationale des Cinémas (UNIC))

19.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО