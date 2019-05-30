«Каро» открывает кинотеатр на месте бывшего «Люксора»

Многозальный кинотеатр «КАРО 9 Vegas Каширский» откроется в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов столицы – VEGAS Каширское шоссе. Он станет 16-м кинотеатром «КАРО» в Москве и Московской области и 30-м – во всей сети. Это третий совместный проект «КАРО» и компании Crocus Group. Таким образом, кинотеатры «КАРО» будут работать во всех трех торгово-развлекательных комплексах VEGAS.

Новый мультиплекс, вмещающий 9 кинозалов, расположится на площадях, ранее занимаемых киноетатром «Люксор». Он приостановил свою деятельность 29 апреля. Площадка будет полностью переоборудована в соответствии с форматом кинотеатров «КАРО»: здесь появятся новейшие акустические и проекционные системы, электронные киоски по покупке билетов и кинобар формата u-choose, где гости смогут найти более 300 наименований продукции: горячие закуски и напитки, здоровое питание, товары для детей и многое другое.

«Мы рады расширению партнерства с Crocus Group. Два наших совместных проекта «КАРО Vegas 22» и «КАРО 13 Кунцево» входят в число самых посещаемых кинотеатров в России, − отмечает президент сети Ольга Зинякова. − Новый кинотеатр представит совершенно новую концепцию в столице».

Реконструкция будет проходить без закрытия площадки, что позволит гостям торгово-развлекательного комплекса увидеть главные блокбастеры этого лета. Гостей кинотеатра порадуют цены на билеты – от 100 до 300 рублей в будние дни, от 150 до 350 – в выходные.

Как и во всех кинотеатрах сети, в новом мультиплексе будут действовать программы КАРО.Family и КАРО.Акция, предоставляющие гостям «КАРО» эксклюзивные дисконтные предложения. Также в новом кинотеатре будет действовать программа лояльности «КАРОна», при подключении к которой гости «КАРО 9 Vegas Каширский» смогут получать специальные предложения на любимые фильмы, скидки на продукцию кинобара, а также приятные бонусы от партнеров проекта.

Сеть кинотеатров «КАРО», основана в 1997 году, на сегодняшний день она является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей в России, которая управляет 29 современными мегаплексами (238 залов) и 3 летними кинотеатрами. Мегаплексы «КАРО», расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Тюмени, Калининграде и Сургуте, ежегодно посещают почти 12 млн человек. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров «КАРО» является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса.

Компания Crocus Group с 2011 года развивает сеть концептуальных торгово-развлекательных комплексов VEGAS, самых значимых проектов нового поколения на международном рынке торговой недвижимости. VEGAS Каширское шоссе − один из крупнейших в России торгово-развлекательных комплексов. Концептуальная система зонирования представляет: ночную улицу Ginza с неоновым светом небоскребов, зону Bazaar, олицетворяющую колоритный и уютный мир востока, Fashion Avenue и Gold Street, которые дарят особое эстетическое наслаждение ценителям моды и драгоценностей. Здесь представлены свыше мировых 300 брендов, а также Колесо Обозрения, парк аттракционов, каток, зоопарк и множество других развлечений для всей семьи.

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30.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО