Константин Хабенский рассказал про свою первую режиссерскую работу

В рамках «Кино Экспо» состоялась пресс-конференция фильма СОБИБОР, в которой приняли участие актер и режиссер фильма Константин Хабенский, глава компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев и продюсер картины Эльмира Айнулова.

СОБИБОР основан на реальной истории, которая произошла в 1943 году на территории Польши. Лагерь смерти, именем которого назван фильм, стал единственным, из которого удалось сбежать почти всем узникам. Константин Хабенский рассказал, что его фильм – фантазия на тему того, что происходило с людьми в лагере. «История жесткая, но мы постарались не соревноваться с теми картинами мирового кинематографа, которые показывают нам ужасы убийства и всевозможные способы его совершить, – заявил актер и режиссер. – Мы постарались рассказать о людях, которые проходили через это сито, рядом с которыми дышала смерть».

Идея создания фильма о «Собиборе» принадлежит Владимиру Мединскому, и картина была поддержана Министерством культуры. В создании фильма участвовала не только Россия, но и ряд других стран: Швеция, Польша, Германия, Швейцария, Голландия, Литва. Как и актеры, среди которых Кристофер Ламберт, герои фильма говорят на разных языках, и Константин Хабенский высказал желание сохранить эти языки в фильме – скорее всего, картина будет идти или с субтитрами, или с закадровым озвучанием. Лагерь смерти, в котором советскому лейтенанту нужно было организовать людей для побега, по словам Хабенского, был похож на вавилонский муравейник. Режиссер надеется, что зрители увидят, насколько мифологична рассказанная история в целом.

Алексей Рязанцев поведал о прокате картины, которая сейчас уже существует в окончательном варианте монтажа. Старт назначен на 26 апреля, и прокатчик хочет занять всю нишу праздников и раскататься к 9 мая. Планируемая роспись охватывает порядка 1500 кинотеатров и 2400–2600 экранов. Проект еще будет презентоваться на будущих мероприятиях с тем, чтобы как можно больше кинотеатров захотели им работать.

Отвечая на вопросы из зала, спикеры рассказали, что название еще может измениться для нашего рынка, мало знакомого с историей побега из «Собибора». На вопросы о том, насколько подходящим фильм окажется для коллективных заявок из школ, Константин Хабенский ответил, что СОБИБОР не такой жесткий, каким бы мог быть, и настроен он на выживание, на отпор агрессии и насилию. Однако чтобы получить важный посыл, зрителям придется пройти через эту в любом случае тяжелую историю. По словам Алексея Рязанцева, картине подошел бы рейтинг 14+, однако за неимением такого возрастного ценза лента, скорее всего, получит рекомендательный рейтинг 16+.

21.09.2017 Автор: Анна Багрова