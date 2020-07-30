Даты проведения СПбМКФ и «Кино Экспо» остаются под вопросом, их уточнят в августе

Город Санкт-Петербург разрешил проведение выставочных мероприятий, потому формальных запретов на проведение Санкт-Петербургского международного Контент Форума и выставки «Кино Экспо» теперь нет. Об этом рассказал директор форума Дмитрий Казуто, выступая в рамках онлайн-форума «ВКБ_Smart III. Кинотеатры открылись. Что дальше?», огранизованном сетью кинотеатров «Премьер-зал». Он отметил, что пока главным вопросом остаются даты проведения петербургского слета индустрии.

Организаторы готовы провести СПбМКФ и «Кино Экспо» в заявленные ранее даты (22-25 сентября), однако остается вопрос его востребованности со стороны постоянных участников − кинотеатров, часть из которых пока не может возобновить работу, а часть − не может себе позволить участие в платном деловом форуме. Дмитрий Казуто отметил, что, если за август откроются менее половины кинотеатров страны или приехать на «КиноЭкспо» смогут представители менее 300 площадок, проведение форума в заявленные даты, скорее всего, не будет иметь смысла.

«В горизонте двух недель мы будем готовы решить окончательно, − отметил Дмитрий Казуто. − Форуму в любом случае быть. Вопрос только в датах. Если не в конце сентября, но в начале октября или вообще в октябре. В любом случае − в этом году. Если возродится кинопрокат, то будет и «КиноЭкспо»».

Он отметил, что значение форума для индустрии сейчас очень велико, так как «КиноЭкспо» фактически будет первым полноценным офлайн-мероприятием для отрасли. Потому со стороны тех же дистрибьюторов, интерес к мероприятию огромен. Так что программа презентаций на «КиноЭкспо» обещает быть очень насыщенной, так как контента накопилось много. Кроме того, обещана актуальная деловая программа, посвященную нынешнему положению отрасли и условиям работы кинотеатров в это непростое время.

Существует вероятность того, что в этом году СПбМКФ и «Кино Экспо» сменят место проведения, так как в условиях кризиса отрасли финасово потянуть нынешнюю площадку − «Экспофорум» − непросто. В этом случае организаторам придется искать место с очень большим кинозалом, чтобы должным образом обеспечить требование Роспотребнадзора по шахматной рассадке зрителей. Впрочем, вопрос переезда форума пока не первостепенный.

А вот что точно не обсуждается, так это проведение «КиноЭкспо» в онлайн-формате. В этом случае, по словам Дмитрия Казуто, в этом случае будет исключен показ эксклюзивного контента от дистрибьюторов, а значит, потеряется смысл всего мероприятия. Онлайн-формат сможет быть лишь дополнительным элементом офлайн-мероприятий СПбМКФ и «КиноЭкспо».

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30.07.2020 Автор: Артур Чачелов