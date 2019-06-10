Сеть «КИНО OKKO» откроет первый в России зал ScreenX

Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема парк» и «Формула кино») совместно с компанией CJ 4DPLEX сообщили о расширении стратегического партнерства, в рамках которого в России откроется первый кинозал в формате ScreenX. Об этом сообщает пресс-служба сети. ScreenX – первая в мире технология мультипроекции для кинотеатров, которая обеспечивает панорамный обзор в 270 градусов. Для этого в качестве продолжения основного экрана будут использоваться два дополнительных на боковых стенах кинозала. Технология ScreenX объединяет несколько изображений в одно, которое простирается от основного центрального экрана к дополнительным боковым, позволяя зрителям почувствовать себя внутри фильма. Авторы технологии – компания CJ 4DPLEX, которая привнесла в кинотеатры формат 4DX.

Уникальный для России кинозал ScreenX откроется в рамках реконструкции кинотеатра «Формула Кино Европа» в ТРЦ «Европейский» в соответствии с новым форматом кинотеатров объединенной сети – «КИНО OKKO».

«Как лидеры рынка в России, мы считаем необходимым внедрение современных технологий в кинотеатры нашей объединенной сети, для того, чтобы наши гости могли получить уникальный пользовательский опыт, который уже доступен зрителям в некоторых странах Европы, − говорит Алексей Васясин, исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group. − Мы считаем, что в залах с самым передовым кинотеатральным оборудованием можно получить максимальное удовольствие от просмотра современных фильмов, которые создаются с учетом развития индустрии и пользовательского интереса. Благодаря технологии ScreenX, гости нашего кинотеатра смогут по-новому прочувствовать, что означает выражение «погрузиться в кино».

«Мы рады подписать соглашение о расширении нашего стратегического партнерства с Объединенной сетью кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» и представить в России нашу уникальную технологию ScreenX, − говорит JongRyul Kim, генеральный директор компании CJ 4DPLEX. − Мы счастливы работать с партнером, который является настоящим пионером в своей индустрии и верит в революцию кинематографического рынка. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего долгосрочного партнерства в ближайшие годы».

В прошлом году ряд кинотеатральных сетей в Европе и США добавили поддержку формата ScreenX в свои залы. В сотрудничестве с CJ 4DPLEX в кинотеатральный прокат в формате ScreenX вышли такие картины как КАПИТАН МАРВЕЛ, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА, АКВАМЕН, ШАЗАМ!, АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ и другие.

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10.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Okko