Новости


Сеть «КИНО OKKO» откроет первый в России зал ScreenX

Технология обеспечивает панорамный показ фильма с обзором в 270 градусов

Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема парк» и «Формула кино») совместно с компанией CJ 4DPLEX сообщили о расширении стратегического партнерства, в рамках которого в России откроется первый кинозал в формате ScreenX. Об этом сообщает пресс-служба сети. ScreenX – первая в мире технология мультипроекции для кинотеатров, которая обеспечивает панорамный обзор в 270 градусов. Для этого в качестве продолжения основного экрана будут использоваться два дополнительных на боковых стенах кинозала. Технология ScreenX объединяет несколько изображений в одно, которое простирается от основного центрального экрана к дополнительным боковым, позволяя зрителям почувствовать себя внутри фильма. Авторы технологии – компания CJ 4DPLEX, которая привнесла в кинотеатры формат 4DX.

Уникальный для России кинозал ScreenX откроется в рамках реконструкции кинотеатра «Формула Кино Европа» в ТРЦ «Европейский» в соответствии с новым форматом кинотеатров объединенной сети – «КИНО OKKO».

«Как лидеры рынка в России, мы считаем необходимым внедрение современных технологий в кинотеатры нашей объединенной сети, для того, чтобы наши гости могли получить уникальный пользовательский опыт, который уже доступен зрителям в некоторых странах Европы, − говорит Алексей Васясин, исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group. − Мы считаем, что в залах с самым передовым кинотеатральным оборудованием можно получить максимальное удовольствие от просмотра современных фильмов, которые создаются с учетом развития индустрии и пользовательского интереса. Благодаря технологии ScreenX, гости нашего кинотеатра смогут по-новому прочувствовать, что означает выражение «погрузиться в кино».

«Мы рады подписать соглашение о расширении нашего стратегического партнерства с Объединенной сетью кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» и представить в России нашу уникальную технологию ScreenX, − говорит JongRyul Kim, генеральный директор компании CJ 4DPLEX. − Мы счастливы работать с партнером, который является настоящим пионером в своей индустрии и верит в революцию кинематографического рынка. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего долгосрочного партнерства в ближайшие годы».

В прошлом году ряд кинотеатральных сетей в Европе и США добавили поддержку формата ScreenX в свои залы. В сотрудничестве с CJ 4DPLEX в кинотеатральный прокат в формате ScreenX вышли такие картины как КАПИТАН МАРВЕЛ, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА, АКВАМЕН, ШАЗАМ!, АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ и другие.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram  

10.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Okko

Новости по теме:

«Сбербанк» займется продвижением Okko

Андрей Крючков пришел в сеть «Синема Парк» и «Формула кино»

Сеть «Кино Okko» приходит в Сочи

Okko стал генеральным партнером Фестиваля уличного кино

«Сбербанк» стал совладельцем Rambler Group


Самое читаемое

«Годзилла» уступила вторую строчку «Аладдину»

Предварительная касса уикенда: «Тайная жизнь домашних животных 2» не заметила конкурентов

Подробнее
Среди прочего его смутило, что фильмы компании снимаются на английском языке

Депутат попросил проверить правомерность господдержки проектов Kinodanz

Подробнее
Вручение наград состоится 27 октября

Стали известны обладатели почетных «Оскаров» этого года

Подробнее
«Рокетмен» стартует плохо

Предварительная касса четверга: «Люди Икс» идут хуже предшественника

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 