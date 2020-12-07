«Киномакс» открывает новый мультиплекс и IMAX в Казани

Корпорация IMAX и одна из крупнейших на рынке кинопоказа в России сеть кинотеатров «Киномакс» готовятся к открытию нового кинотеатра IMAX в городе Казань. Объект появится в новом торгово-развлекательном центре «KAZAN MALL» в составе девятизального мультиплекса «Киномакс-IMAX». Помимо зала IMAX в кинотеатре анонсированы зал Dolby Atmos, два VIP-зала, детский зал и четыре стандартных. Здесь также появится первый в городе попкорн-бар с самообслуживание.

«Мы рады объявить о скором открытии нового для Казани кинотеатра с технологией IMAX, − комментирует вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса на территории России, СНГ, Индии и стран Ближнего Востока Джон Шрайнер. − Казань − большой современный город, город-миллионник, и так как формат IMAX отлично зарекомендовал себя в других крупных городах России, мы уверены, что для жителей Казани − открытие кинотеатра IMAX и возможность увидеть долгожданные блокбастеры в самом превосходном качестве в мире – большое и радостное событие».

Этот кинотеатр станет 36-м по счету в сети «Киномакс», 55-м кинотеатром IMAX в России и единственным кинотеатром IMAX в Казани. Открытие состоится 10 декабря 2020 года.

Интересно, что первый IMAX в Казани был открыт в 2006 году, однако закрылся спустя четыре года. Новый IMAX от «Киномакс» рассчитан на 274 зрителя (включая 4 места для людей на инвалидных колясках).

«Киномакс» обладает самой широкой региональной сетью на российском кинотеатральном рынке и насчитывает 36 современных кинотеатров в 23 городах России. Компания располагает 10 кинотеатрами, оснащенными оборудованием IMAX.

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07.12.2020 Автор: Артур Чачелов