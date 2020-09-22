КиноПоиск HD подвел итоги «Марафона сценаристов»

КиноПоиск HD в партнерстве со сценарной школой «Лига Кино» и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявил результаты сценарного конкурса «Марафон сценаристов». Победители смогут присоединиться к команде сценаристов, сотрудничающих с КиноПоиск HD: доработать и довести до производства свои собственные сценарные проекты, либо войти в уже существующие сценарные комнаты проектов онлайн-кинотеатра.

Победителями «Марафона сценаристов» стали шесть участников: 1. Дарья Шевкунова; 2. Дмитрий Шутов; 3. Иван Бессонов; 4. Екатерина Монахова; 5. Илья Емелин; 6. Марина Соломонова.

Одной из участниц внеконкурсной программы «Марафона», 16-летней Соне Сычевой, также будет предложено продолжить сотрудничество с командой авторов онлайн-кинотеатра. Девушку приняли в программу марафона вне конкурса, отметив ее версию сценария для продолжения сериала «Водоворот», который выходил на КиноПоиск HD этим летом.

«Мы понимаем, что дальнейшее развитие индустрии невозможно без инвестиций в новые таланты, — отметила директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук. — Марафон сценаристов — именно такая инвестиция. Мы собрали опыт и экспертизу ведущих авторов, сценаристов и продюсеров, чтобы участники марафона могли на практике применять эти знания. Победителям конкурса мы предлагаем рабочую площадку для реализации их идей в проектах КиноПоиск HD».

«Марафон сценаристов» стартовал 8 апреля 2020 года. Конкурс состоял из образовательной программы – мастер-классов профессионалов индустрии (Александр Акопов, Юрий Быков, Владимир Верещагин, Алексей Караулов, Андрей Золоторев и другие) и конкурсных заданий. На первом этапе конкурсанты готовили сценарные заявки продолжений уже известных сериалов, далее — составляли заявки на оригинальный сериал, а на финальном этапе дорабатывали свои заявки с профессиональными редакторами и презентовали их на питчинге продюсерам КиноПоиск HD.

Все 20 финалистов «Марафона сценаристов» получат именные дипломы и годовые подписки на КиноПоиск HD.

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22.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: КиноПоиск HD