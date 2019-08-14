ФАС возбудила дело против «КиноПоиска»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против портала «КиноПоиск» и владеющей им интернет-компании «Яндекс». Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ФАС. Претензии регулятора вызвала реклама сериала «Игра престолов», распространявшаяся на сайте «Яндекса». Она касалась подписки на «КиноПоиск».

«Несмотря на то, что в содержании рекламы четко было написано, что по премиальной подписке клиент может бесплатно смотреть сериалы, в том числе нашумевшую «Игру престолов», 30 дней, при переходе на портал kinopoisk информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь 7 дней удовольствия», − отмечается в сообщении ФАС.

ФАС считает, что в данном деле присутствуют признаки нарушения пункта 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившиеся в распространении рекламы, содержащей не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения товара.

Комментариев от «Яндекса» и «КиноПоиска» по поводу дела пока не поступило.

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14.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS