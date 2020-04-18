Юрий Быков разрабатывает несколько проектов для «КиноПоиск HD»

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» выпустит новые проекты Юрия Быкова. Об этом сообщает пресс-служба сервиса. Сейчас автор работает над сценарием многосерийного фильма под рабочим названием «Ноль».

Главный герой нового проекта Быкова − следователь, отсидевший восемь лет за коррупционное преступление. Оказавшись на свободе, он понимает, что жизнь разрушена: коллеги отвернулись, жена вышла замуж за лучшего друга, на карьере поставлен крест. Перед выходом из тюрьмы бывший сокамерник, некогда крупный бизнесмен, предлагает следователю найти людей, убивших его сына двадцать лет назад, и получить за это крупную сумму, которая позволит ему начать жизнь с нуля. Герой отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы распутать сложный клубок событий в настоящем и прошлом, а также создать яркую и наглядную картину новейшей истории России на примере одного большого периферийного города.

«Этот фильм о сложном и глубоком сопоставлении нашего времени и эпохи, когда в агонии уходили девяностые и наступала новая, казалось, светлая эра нулевых, − рассказывает Юрий Быков. − Это история о том, как изменилась наша страна за двадцать лет. Кем стали герои прошлого сейчас и кто герои нашего времени. Но главное − о том, кем стали мы и куда мы идем».

«Авторские проекты − одно из приоритетных направлений для нашего онлайн-кинотеатра, − говорит Ольга Филипук, директор по контенту «КиноПоиск HD». − В прошлом году премьера триллера СТОРОЖ Юрия Быкова состоялась одновременно в кинотеатрах и онлайн − эксклюзивно на «КиноПоиск HD». И мы рады продолжить сотрудничество с талантливым автором, чьи картины любят и высоко оценивают наши подписчики».

Премьера многосерийного фильма «Ноль» запланирована на 2021 год, он выйдет эксклюзивно на «КиноПоиск HD». Параллельно Быков разрабатывает для онлайн-кинотеатра еще несколько проектов.

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18.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинопоиск