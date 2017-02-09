Предварительная программа 102-го Российского Кинорынка

102-й Российский Кинорынок пройдет с 26 февраля по 1 марта 2017 года на ставшей уже привычной московской площадке – в Деловом центре отеля «Рэдиссон Славянская» (м. Киевская). Заезд участников состоится 26 февраля.

Финальная программа мероприятия станет известна ближе к началу кинофорума, а пока на сайте Кинорынка появилась предварительная. В более или менее общем виде стало понятно, кто из дистрибьюторов примет участие в работе рынка, какие презентации планируются и как распределятся деловые мероприятия. ​

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102-го КИНОРЫНКА (вариант 09.02.2017):

26 февраля, воскресенье

Застройка, репетиции, возможен заезд в гостиницу

15:00 – 18:00 Регистрация участников.

27 февраля, понедельник

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»

09:30 – 18:00 Регистрация участников

Деловая программа («Зал Толстой», 2 этаж):

11:00 Семинар

12:30 Семинар

13:30 Семинар

Программа презентаций (Конференц-зал, время начала уточняется):

1. Презентация компании «Капелла Фильм».

2. Презентация компании «Экспонента».

3. Презентация компании «Парадиз».

4. Презентация компании «Люксор Дистрибьюшн».

Показ фильма О ЛЮБВИ режиссера Владимира Бортко.

5. Презентация компании MEGOGO Distribution.

6. Презентация компании WDSSPR.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

28 февраля, вторник

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»

10:00 – 18:00 Регистрация участников

Программа презентаций (Конференц-зал):

10:00 Презентация компании «Синема Престиж».

11:00 Презентация компании «Каропрокат».

13:45 Презентация компании «Наше кино».

16:00 Презентация компании Universal. Показ двух фильмов.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

1 марта, среда

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»

10:00 – 18:00 Регистрация участников

Программа презентаций (Конференц-зал):

11:00 Презентация компании «Каро Премьер».

14:30 Презентация компании Bazelevs Distrubution.

16:00 Презентация компании «Централ Партнешип».

20:00 Выездное мероприятие. Подробности будут опубликованы позже.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

2 марта, четверг

Выезд из гостиницы до 12:00

09.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинорынок