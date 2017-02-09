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Предварительная программа 102-го Российского Кинорынка

Москва, Деловой центр отеля «Рэдиссон Славянская»

102-й Российский Кинорынок пройдет с 26 февраля по 1 марта 2017 года на ставшей уже привычной московской площадке – в Деловом центре отеля «Рэдиссон Славянская» (м. Киевская). Заезд участников состоится 26 февраля. 

Финальная программа мероприятия станет известна ближе к началу кинофорума, а пока на сайте Кинорынка появилась предварительная. В более или менее общем виде стало понятно, кто из дистрибьюторов примет участие в работе рынка, какие презентации планируются и как распределятся деловые мероприятия.   ​  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102-го КИНОРЫНКА (вариант 09.02.2017):

26 февраля, воскресенье
Застройка, репетиции, возможен заезд в гостиницу 
15:00 – 18:00  Регистрация участников. 

27 февраля, понедельник 

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»
09:30 – 18:00 Регистрация участников 

Деловая программа («Зал Толстой», 2 этаж):
11:00 Семинар
12:30 Семинар
13:30 Семинар

Программа презентаций (Конференц-зал, время начала уточняется):
1. Презентация компании «Капелла Фильм».
2. Презентация компании «Экспонента».
3. Презентация компании «Парадиз».
4. Презентация компании «Люксор Дистрибьюшн».
Показ фильма О ЛЮБВИ режиссера Владимира Бортко.
5. Презентация компании MEGOGO Distribution.
6. Презентация компании WDSSPR.  

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 

28 февраля, вторник

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»
10:00 – 18:00 Регистрация участников 

Программа презентаций (Конференц-зал):
10:00 Презентация компании «Синема Престиж».
11:00 Презентация компании «Каропрокат».
13:45 Презентация компании «Наше кино».
16:00 Презентация компании Universal. Показ двух фильмов.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 

1 марта, среда

1 этаж Делового центра, «Рэдиссон Славянская»
10:00 – 18:00 Регистрация участников

Программа презентаций (Конференц-зал):
11:00 Презентация компании «Каро Премьер».
14:30 Презентация компании Bazelevs Distrubution.
16:00 Презентация компании «Централ Партнешип»
20:00 Выездное мероприятие. Подробности будут опубликованы позже.

Все презентации осуществляются с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 

2 марта, четверг
Выезд из гостиницы до 12:00

 

09.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинорынок

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