Кинорынок против «Российского кинобизнеса»: комментарий сторон конфликта

В сентябре стало известно, что в дни проведения традиционного зимнего Кинорынка в Москве состоится форум «Российский кинобизнес» – индустриальное мероприятие со схожей программой и повесткой. Причем организацией «Российского кинобизнеса» занимается бывший программный директор Кинорынка Екатерина Бордачева. Налицо конфликт интересов. БК выяснил позиции каждой из сторон этого конфликта.

Как рассказала БК Екатерина Бордачева, основным мотивом организации нового мероприятия стало недовольство индустрией Кинорынком. «За семь лет работы в дирекции Кинорынка я видела изнутри разложение и гниение, назовем это так, – рассказала Бордачева БК. – Хуже и хуже от рынка к рынку. Рынок перестал быть обязательным мероприятием, он не предлагал новых форм, современных, результативных и перестал соответствовать уровню и требованиям основных игроков, которые вкладывали ощутимые ресурсы. Мои предложения владельцами не воспринимались, отвергались любые попытки актуализировать деловую программу или расширить сферу интересов, при этом увеличивались цены на услуги, а качество снижалось по многим причинам. Отсутствие команды, квалифицированной и слаженной, устаревшие системы регистрации и взаимодействия с клиентами не обновлялись, морально и физически изношенное оборудование доставляю массу неудобств участникам при регистрации и во время проведения мероприятий. Минимальные критерии деловой ивентики провалены. Мне как программному директору приходилось выполнять работу за пятерых – от формирования программы до объявления мероприятий. На площадках даже отсутствовала профессиональная охрана, сотрудники клиентских служб оказывающих консультации и помощь в размещении или встрече гостей». Бордачева добавляет, что «в Москве должен быть достойный деловой ивент, заметный, способный питать отрасль, обязанный быть на шаг впереди изменений рынка в целом. Поэтому, я решила пойти на этот риск и создать альтернативную площадку. Наш ивент будет развивать те направления, которые дадут рост рынку, за счет обратной связи и профессиональных коммуникаций».

В то же время дирекция российского Кинорынка заявила о «спланированной диверсии», в результате которой прекратили свою работу официальный сайт форума и его страницы в социальных сетях. Как говорится в открытом письме организаторов (есть в распоряжении БК), вина в произошедшем лежит в том числе на бывшем программном директоре мероприятия Екатерине Бордачевой. «Информируем вас, что бывший программный директор российского Кинорынка Бордачева Е. совместно с системным администратором информационных ресурсов российского Кинорынка Картавкиным М. («Сирена Agency»), воспользовавшись служебным положением, в форме продуманной и спланированной диверсии заблокировали работу официального сайта и групп в социальных сетях российского Кинорынка с целью создания и проведения альтернативного мероприятия, заявление о проведении которого ввело в заблуждение участников Кинорынка», - говорится в письме.

Подробнее о проведении двух параллельных кинорынков и мнения дистрибьюторов и кинотеатров по этому поводу читайте в электронном выпуске БК, который выйдет в эту пятницу, 4 октября.

04.10.2019 Автор: БК