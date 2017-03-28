Минкультуры пока не приняло решение о переносе даты «Форсажа»

Российские киносети написали письмо в Министерство культуры, в котором высказались против переноса релиза американского блокбастера ФОРСАЖ 8. Оказалось, что голливудской ленте могут не дать прокатное удостоверение на дату выпуска 13 апреля. Об этом сообщает ряд инсайдеров, а также ряд деловых изданий. Под документом подписались представители «Синема Парка», «Формулы кино», КАРО, «Киномакса» и некоторых других. Киносети обеспокоены из-за потенциальной потери прибыли: ФОРСАЖ 8 являлся единственным блокбастером апреля с кассовым потенциалом свыше полутора миллиаров рублей.

Вопрос переноса даты релиза фильма ФОРСАЖ 8 с 13 апреля (дата мировой премьеры) возник после того, как на дату 6 апреля встал российский фильм ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Лента является приоритетным проектом для руководства Министерства культуры, в него вложены государственные средства, а потому, по рассказам инсайдеров, появилась идея расчистить для ее работы второй уикенд. По мнению чиновников, это позволит ленте продюсеров Тимура Бекмамбетова и Евгения Миронова заработать больше. Официальных комментариев по поводу этой позиции от ведомства нет.

Недовольство крупнейших российских киносетей политикой переноса потенциально кассовых релизов может не закончится одними лишь письмами. Сообщается, что, в случае, если решение по переносу ФОРСАЖА будет все же принято, фильму ВРЕМЯ ПЕРВЫХ будет отказано в большом количестве сеансов в вышеназванных киносетях, а со второй недели ленту вообще угрожают снять с проката. Выльются ли эти предупреждения в реальные действия пока трудно сказать, однако для релиза, попавшего в ситауцию такого бойкота, это может оказаться критичным. По некоторым данным, десятка крупнейших киносетей страны приносит чуть более половины всех кассовых сборов российского рынка.

По информации «Ведомостей», в Минкультуры вопрос о выдаче ФОРСАЖУ прокатного удостоверения с датой 20 апреля уже решен. Однако источники «Коммерсанта» утверждают, что окончательное решение будет принято в течение ближайших дней. «Никакого решения пока не принято, – цитируют представителя пресс-службы Минкультуры агентства ТАСС и «Москва». – Дата релиза картины окончательно не определена, ведутся консультации и совещания с представителями киноиндустрии, профессиональным сообществом. Рассчитываем, что решение по данному вопросу будет принято в течение нескольких дней».

В компании Universal ситуацию не комментируют.

28.03.2017 Автор: Артур Чачелов