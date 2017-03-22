«Кинотавр» и летний Кинорынок меняют сроки проведения

28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» поменял сроки проведения. В этом году киносмотр пройдет в Сочи период с 7 по 14 июня, а не с 4 по 11 июня, как было объявлено ранее. При этом сроки приема заявок на участие в фестивале не изменились. Неизменной осталась и площадка проведения «Кинотавтра» – Зимний театр.

Из-за переноса сроков кинофестиваля свои сроки проведения поменяет и проходящий параллельно ему Кинорынок. Ранее заявлялось, что он должен был пройти на площадке гостиничного комплекса «Жемчужина» в период с 5 по 9 июня. Однако теперь руководство рассматривает возможность продления сроков форума до 10 июня или смещения дат на 6–11 июня. Новые сроки проведения 103-го Российского Кинорынка будут сообщены дополнительно.

22.03.2017 Автор: Артур Чачелов