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Минэкономразвития хочет включить кинотеатры в список нуждающихся в господдержке

Письмо с инициативами министерства направлено премьеру Михаилу Мишустину

Министерство экономического развития РФ предлагает включить кинотеатральную отрасль в список наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Дополнить ранее утвержденный список также предлагается стоматологической отраслью. 

Предложение включить кинотеатры в число нуждающихся в господдержке содержится в письме главы Минэкономразвития Максима Решетникова премьеру Михаилу Мишустину. В нем говорится, что сфера кинопоказа «несет существенные потери в связи с падением сборов кинотеатров, вызванных сокращением зрителей, переносом сроков релизов российских и зарубежных фильмов, приостановкой работы кинотеатров из-за карантинных мер».

Напомним, что просьбы о поддержки отрасли премьеру направляли Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), а также некоторые частные кинотеатры. Сегодня же с просьбой о помощи прокатной киноиндустрии в правительство обратилась Ассоциация кинодистрибьюторов России.

По мнению экспертов, один только прямой кинопрокатный бизнес в этом году недосчитается от 15 млн до 30 млн рублей. Недобор от сопутствующих услуг может составить еще 10−20 млрд.  

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09.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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