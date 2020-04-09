Минэкономразвития хочет включить кинотеатры в список нуждающихся в господдержке

Министерство экономического развития РФ предлагает включить кинотеатральную отрасль в список наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Дополнить ранее утвержденный список также предлагается стоматологической отраслью.
Предложение включить кинотеатры в число нуждающихся в господдержке содержится в письме главы Минэкономразвития Максима Решетникова премьеру Михаилу Мишустину. В нем говорится, что сфера кинопоказа «несет существенные потери в связи с падением сборов кинотеатров, вызванных сокращением зрителей, переносом сроков релизов российских и зарубежных фильмов, приостановкой работы кинотеатров из-за карантинных мер».
Напомним, что просьбы о поддержки отрасли премьеру направляли Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), а также некоторые частные кинотеатры. Сегодня же с просьбой о помощи прокатной киноиндустрии в правительство обратилась Ассоциация кинодистрибьюторов России.
По мнению экспертов, один только прямой кинопрокатный бизнес в этом году недосчитается от 15 млн до 30 млн рублей. Недобор от сопутствующих услуг может составить еще 10−20 млрд.
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09.04.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Коммерсантъ
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