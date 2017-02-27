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Михаил Клочков покинул ivi

Об этом он сообщил в своем Facebook

Михаил Клочков больше не работает c компанией ivi. Об этом он написал в социальной сети Facebook. Клочков занимал должность главного редактора принадлежащего ivi интернет-издания о кино «Титр», а до 11 января 2017 года являлся еще и медиадиректором онлайн-кинотеатра.

«Закончилась своеобразная стажировка в новом для меня сегменте киноиндустрии, – пишет Клочков в посте на Facebook. – Удалось быстро проанализировать вверенные направления сервиса, оживить посещаемость и запустить вместе с командой коллег четыре спецпроекта. Благодарен за опыт всем случившимся за это время знакомствам, буду благодарен и за новые».

До работы в ivi Михаил Клочков девять лет занимал должность главного редактора сайта Kinopoisk.Ru. О том, в какую компанию уходит сейчас, он пока не сообщает. «Продолжаю внештатно и независимо работать с другими проектами, – отмечается в сообщении в соцсети. – Готов к новым начинаниям, открыт для любых затей». 

27.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Facebook

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