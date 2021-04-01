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Сиквелы детектива «Достать ножи» ушли на Netflix

Стриминг-сервис заплатит за продолжения астрономические $450 млн

Онлайн-кинотеатр Netflix выложит до $450 млн за права на фильмы ДОСТАТЬ НОЖИ 2 и ДОСТАТЬ НОЖИ 3, сообщает Variety. Оба продолжения готовит автор первого фильма Райан Джонсон. Предполагается, что к роли эксцентричного детектива Бенуа Блана вернется Дэниел Крейг. Масштаб сделки предполагает кратное увеличение гонораров режиссера и главной звезды проекта.

Первый фильм теперь уже франшизы был произведен студией Media Rights Capital. Дистрибьютором картины выступала компания Lionsgate. Лента, иронически переосмысляющая наследие классических детективов Агаты Кристи, при производственном бюджете в $40 млн заработала в мировом прокате более $311 млн и принесла номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий Райану Джонсону.

Конкуренция на рынке потоковых сервисов постоянно усиливается, и столь перпективная франшиза дает дополнительное приемущество Netflix перед HBO Max, Disney+ и Apple TV Plus. Одна из самых крупных сделок, когда-либо заключенных за права на серию фильмов, открывает для Netflix не менее масштабные возможности по привлечению различных маркетинговых обязательств для продвижения релиза по всему миру.

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01.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety

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