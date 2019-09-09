Сеть «КАРО» откроет у себя магазины комиксов

Киносеть «КАРО» планирует открыть в своих кинотеатрах магазины комиксов. Об этом сообщают «Ведомости». Первая точка уже начала работать в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» на Новом Арбате. В сети говорят, что проект хоть и небольшой, но уже начал приносить заметную прибыль. Люди активно покупают там фигурки киногероев (в основном это герои комиксов Marvel), а также сами комиксы.
В ближайшие полгода «КАРО» откроет еще пять таких магазинов внутри своих кинотеатров. Там будут продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics. Партнером киносети в этом проекте станет интернет-магазин Not Stuff Toys.
Интересно, что летом о планах по открытию на своих площадях подобных магазинов объвила киносеть «КИНО ОККО», в которую входят кинотеатры под брендами «Синема Парк» и «Формула кино». Магазины будут работать под брендом «Киногерои», основу их ассортимента составят игрушки с образами героев популярных блокбастеров и мультфильмов. Компания будет сотрудничать с Inventive Retail Group.
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09.09.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Ведомости
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