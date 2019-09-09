Новости


Сеть «КАРО» откроет у себя магазины комиксов

Пилотный проект начал работу в мультиплексе «Октябрь» в Москве

Киносеть «КАРО» планирует открыть в своих кинотеатрах магазины комиксов. Об этом сообщают «Ведомости». Первая точка уже начала работать в московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» на Новом Арбате. В сети говорят, что проект хоть и небольшой, но уже начал приносить заметную прибыль. Люди активно покупают там фигурки киногероев (в основном это герои комиксов Marvel), а также сами комиксы. 

В ближайшие полгода «КАРО» откроет еще пять таких магазинов внутри своих кинотеатров. Там будут продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics. Партнером киносети в этом проекте станет интернет-магазин Not Stuff Toys.

Интересно, что летом о планах по открытию на своих площадях подобных магазинов объвила киносеть «КИНО ОККО», в которую входят кинотеатры под брендами «Синема Парк» и «Формула кино». Магазины будут работать под брендом «Киногерои», основу их ассортимента составят игрушки с образами героев популярных блокбастеров и мультфильмов. Компания будет сотрудничать с Inventive Retail Group. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

09.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

Новости по теме:

Сеть КАРО внедрила единую электронную систему прохода в кинозалы

Ольга Зинякова вошла в число менторов программы Women’s Cinema Leadership Programme (UNIC)

КАРО вновь открыла летний кинотеатр на ВДНХ

КАРО снова открыла летний кинотеатр в московском парке «Эрмитаж»

КАРО открывает кинотеатр на месте бывшего «Люксора»


Самое читаемое

Фильм выйдет не в октябре, а в сентябре

Онлайн-премьеру фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» перенесли из-за фанатов

Подробнее
Алексей Петрухин отказывается считать такой выпуск картины прокатом

Продюсер «Тайны печати дракона» прокомментировал результаты фильма в Китае

Подробнее
«Оно» возвращается

Прогноз кассовых сборов в России на 5–8 сентября

Подробнее
Направление будет курировать продюсер Георгий Малков

Megogo займется производством кино

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 