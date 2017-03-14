В Челябинской области поймали пирата, снимавшего экранку «Конга»

В кинотеатре «Факел» города Сатка Челябинской области с поличным поймали человека, снимавшего с экрана блокбастер КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Об этом в интервью БК рассказал директор Российской антипиратской организации Константин Земченков. Картину снимали на смартфон, занимавшийся этим человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов сразу после окончания сеанса. Он был допрошен, при свидетелях у него изъят телефон, стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Поздно вечером 8 марта по нашим каналам пришло сообщение о том, что в кинотеатре «Факел» в этом городе, вероятно, утром будет писаться экранка, – рассказал Константин Земченков. – Рано утром мы связались с площадкой, отправили туда фотографию возможного пирата и сообщили, что есть сведения о том, что в кинотеатре может вестись пиратская запись фильма КОНГА: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. Буквально через двадцать минут директор заведения позвонил мне и сказал, что данный пират сидит в зале и, судя по всему, пишет фильм. Мы проинструктировали директора, что нужно делать».
Съемка фильмов на телефон во время сеанса попадает под статью 146 Уголовного кодекса (это охрана авторских прав), а также под статью 1273 Гражданского кодекса, запрещающую запись видео во время публичного показа кино. По словам директора РАПО, работа по пресечению таких действий и выявлению уже существующих пиратских копий будет и дальше вестись очень активно, в том числе и по фильму КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. На данный момент организация выясняет, в каком из кинотеатров страны была сделана пиратская копия картины, все-таки попавшая в Сеть.
14.03.2017 Автор: Артур Чачелов
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