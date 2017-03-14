Российского мультипликатора отметили за вклад в мировую анимацию

На Международном Фестивале Анимации ANIMAC в испанской Лериде наградили известного российского мультипликатора Игоря Ковалева. Она получил приз «За вклад в мировую анимацию». В рамках фестиваля прошла широкая ретроспектива работ аниматора, где были показаны его авторские работы режиссера («Его жена курица», «Молоко», нашумевший проект «До любви» и другие), а также проекты рассчитанные на более массового зрителя: сериалы «Ох уж эти детки», «Следствие ведут колобки» и «Алиса знает, что делать»).

Проект Игоря Ковалева «До любви» весь 2016 год гремел по миру, получая многочисленные призы на всевозможных международных кинофестивалях. Эта же картина открывала киносмотр в Лериде. Лента создана при поддержке компании Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Игорь Ковалев является художественным руководителем ее анимационного подразделения.

14.03.2017 Автор: Артур Чачелов