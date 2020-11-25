Триллер Александра Невского «Красные пророчества» получил дату выхода в Северной Америке

На прошедшем недавно кинорынке AFM достигнута договоренность о прокате триллера КРАСНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА (Red Prophecies) в США и Канаде. Компании ITN и eOne выступят дистрибьюторами фильма, премьера которого состоится 5 марта 2021 года. В картине снимались Александр Невский, Эрик Робертс, Майкл Мэдсен, Каспер Ван Дин, Одед Фер и Стивен Болдуин.

Фильм появится в кинотеатрах и будет доступен на цифровых платформах Северной Америки, а также на DVD/BluRay и стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Александр Невский является продюсером картины (вместе с Александром Изотовым) и планирует провести серьезную рекламную компанию в США весной 2021 года. На популярным портале JoBlo уже представлены трейлер и постер КРАСНЫХ ПРОРОЧЕСТВ.

«Я рад новой возможности сотрудничества с eOne и ITN, так как они были американскими дистрибьюторами моих картин ЧЕРНАЯ РОЗА и РАЗБОРКА В МАНИЛЕ и прекрасно отработали на этих проектах, − рассказал Александр Невский. − Думаю, что КРАСНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА также ожидает успех, ведь жанр политический триллер сейчас крайне востребован. Этот год является тяжёлым для всех, но я надеюсь, что мой пример вдохновит других продюсеров не сдаваться, не ждать от кого-то помощи, а продолжать работу над запуском или релизом новых фильмов!».

Герои картины − американский журналист и офицер российского ФСБ, которые пытаются помешать неизвестным силам, чья цель − дестабилизировать политическую ситуацию в России и сорвать проведение президентских выборов в США. Съемки фильма проходили в Москве и Лос-Анджелесе, где также был осуществлен постпродакшн. Дата релиза в России и странах СНГ пока неизвестна.

Напомним, что Александр Невский, известный актер и бывший «Мистер Вселенная», является продюсером многих независимых голливудских фильмов (ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ, МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР, УБИЙСТВО В ВЕГАСЕ), а также входит в Голливудскую Ассоциацию HFPA и голосует за присуждение премии «Золотой Глобус».

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25.11.2020 Автор: БК