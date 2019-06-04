Андрей Крючков перешел в сеть «Синема Парк» и «Формула кино»

Андрей Крючков назначен заместителем исполнительного директора Объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино». Об этом сообщает пресс-служба компании. Ранее Крючков занимал должность директора по операционной деятельности в «КАРО Фильм Менеджмент» и «Росинтер Ресторантс». Он имеет большой опыт в подготовке к открытию и вводу в эксплуатацию многозальных кинотеатров и ресторанных комплексов, а также во внедрении новых концепций кинобаров.

На новом месте Андрей Крючков возмет на себя контроль за стратегическими блоками, отвечающими за операционное управление, строительство, эксплуатацию, франчайзинг, информационные технологии и кинотехнологическое оборудование кинотеатров объединенной сети.



«Введение должности заместителя исполнительного директора связано со стратегическими планами Rambler Group по развитию и расширению Объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» и направлено на укрепление лидерской позиции объединенной киносети на российском рынке, − отмечает Алексей Васясин, исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group. − Мы рады усилению команды и появлению в ней опытного специалиста, который поможет не только в достижении целевых показателей и повышении качества обслуживания наших гостей, но и в разработке и внедрении новых сервисов и услуг, что, в свою очередь, выведет кинотеатры объединенной киносети на качественно иной уровень».

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино» − крупнейший в России оператор кинотеатров. В ее состав входит 76 кинотеатров в 30 городах России. На данный момент в активе кинооператора 641 зал, то есть практически каждый 7-й зал в России.

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04.06.2019 Автор: Артур Чачелов