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Крым может запустит программу рибейтов в 2021 году

Республика готова компенсировать до 20% затрат кинематографистов

В Крыму появится система рибейтов для кинематографистов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ). Республика готовится ввести  рибейты с 2021 года. Предполагается, что работающие здесь российские кинематографисты смогут рассчитывать на возмещение 20% затрат фактически понесенных на территории региона и документально подтвержденных.

В бюджете Крыма на рибейты будет заложено 30 млн рублей. Это первоначальные затраты, со времнем они могут быть увеличены. Так происходит во большинстве регионов, в которых система компенсаций кинематографистам уже успешно работает (например, в Калининграде). По словам руководителя АНО «Кинокомиссии Республики Крым» Константина Малолетнева, субсидии для кинокомпаний в конечном счете приведут к росту турпотока в Крым, возникновению новых хозяйственных субъектов, продвижению региона как в России, так и на международной арене.

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07.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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