«Ростелеком» привлек «Кураж-Бамбей»

Создатель проекта авторских переводов сериалов и фильмов «Кураж-Бамбей» Денис Колесников подписал контракт с компанией «Ростелеком». Об этом сообщают «Ведомости». Колесников озвучит 20 фильмов и три сериала для онлайн-кинотеатра Wink, принадлежащего корпорации. Контракт заключен на год. Контент, озвученный по версии «Кураж-Бамбей», будет доступен для абонентов и пользователей онлайн-кинотеатра эксклюзивно.

Колесников и его проект «Кураж-Бамбей» известны своими авторскими переводами популярных западных сериалов. Самый популярный из них − «Теория большого взрыва». Ранее этот перевод считался пиратским, но в 2012 году «Кураж-Бамбей» легализовался, заключив контракт на озвучание первого сезона сериала с телеканалом Paramount Comedy (российская версия американского Comedy Central). Позже Колесников стал голосом канала.

«Ростелеком» ранее уже прибегал к контрактам с авторами оригинальных переводов. Так, в 2019 году корпорация подписала на работу Дмитрия Пучкова, известного как «Гоблин».

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29.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости