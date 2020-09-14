Софья Квашилава получила должность в холдинге «Газпром Медиа». Согласно анонимным источникам БК, Квашилава займет должность, связанную с управлением цифровыми активами. Комментариев сторон пока не поступало.
В пятницу стало известно, что Софья Квашилала покинула посты генерального продюсера Okko Entertainment и директора по контенту Rambler Group. До этого она работала в компании Viasat World, занимала позиции директора по контенту в IVI и директора по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
14.09.2020 Автор: Никита Никитин
У Okko новый директор по маркетингу
Холдинг «Газпром-медиа» получил 1,3 млрд рублей убытка за первое полугодие 2020 года
Холдинг «Газпром-медиа» обновил управленческую команду
«Газпром-медиа» отчитался о финансовых итогах I квартала
Видеосервис PREMIER перенесли на новую техническую платформу
Минкультуры назвало победителей питчингов игрового, авторского и экспериментального кино 2020 годаПодробнее
Питчинги Фонда кино 2020. Независимые компании. Часть 1Подробнее
MEGOGO Distribution купила новый проект Гая Ричи с Джейсоном СтэйтемомПодробнее
БК составил рейтинг главных российских актеров последних 10 летПодробнее