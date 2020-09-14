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Софья Квашилава получила должность в холдинге «Газпром Медиа»

Она будет заниматься цифровыми активами холдинга

Софья Квашилава получила должность в холдинге «Газпром Медиа». Согласно анонимным источникам БК, Квашилава займет должность, связанную с управлением цифровыми активами. Комментариев сторон пока не поступало.

В пятницу стало известно, что Софья Квашилала покинула посты генерального продюсера Okko Entertainment и директора по контенту Rambler Group. До этого она работала в компании Viasat World, занимала позиции директора по контенту в IVI и директора по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ. 

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14.09.2020 Автор: Никита Никитин

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