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В Comic Con Russia 2020 примет участие Кайл МакЛоклен

Он представит фильм «Капоне. Лицо со шрамом» режиссера Джоша Транка

Известный культовой ролью специального агента ФБР Дейла Купера в сериале «Твин Пикс» актер Кайл МакЛоклен станет гостем фестиваля Comic Con Russia 2020. Он представит фильм КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ режиссера Джоша Транка (ХРОНИКА) с Томом Харди в главной роли и ответит на вопросы фанатов.

«Мы склонны вспоминать победы и достижения таких колоссальных фигур, как Аль Капоне, – говорит Джош Транк. – Однако меня всегда интересовал в нем надломленный человек, который, выйдя из тюрьмы, понял, что его империя больше не существует».

Журнал Maxim в своей рецензии на фильм напоминает, что «Том Харди знаменит полной отдачей своим ролям и невероятным перевоплощением в героев. В случае с Аль Капоне ему вновь удалось поразить физической трансформацией в прославленного предводителя гангстеров». В этом с Maxim солидарны Collider и Esquire. 

Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег – итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь – это хорошо продуманная игра?

Comic Con Russia и ИгроМир 2020 пройдут 3 и 4 октября в онлайн-формате. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети VK.

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29.09.2020 Автор: БК

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