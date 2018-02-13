У фильма «Лед» рекордные для российского кино предпродажи

Пока ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ продолжает борьбу с АВАТАРОМ за звание самого кассового фильма отечественного проката, российские кинопроизводители спешат порадовать зрителей своим новым проектом, способным стать кассовым хитом. В среду, в День всех влюбленных, на экраны выйдет мелодрама ЛЕД. Согласно данным ЕАИС, по состоянию на 23:00 (МСК) вторника предпродажи билетов на первый день проката фильма составляли 13,3 млн рублей. Итоговые же цифры будут еще выше.

Вспоминая проекты прошлого года, можно отметить, что у МАТИЛЬДЫ предпродажи билетов на весь первый уикенд составляли 9,2 млн рублей, а у ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ – 8,9 млн рублей. Сравнивая же новинку с голливудской продукцией, рассчитанной в первую очередь на женскую аудиторию, можно отметить, что у фильма НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ предпродажи билетов на весь первый уикенд составляли 19,2 млн рублей, а у ПЯТИДЕСЯТИ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ – 20,5 млн рублей. Последние две части знаменитой эротической франшизы собирали в первый день своего проката 81 млн рублей и 88,6 млн рублей соответственно.

Среди отечественной продукции ВИЙ в первый день своего проката с учетом СНГ собирал 88,9 млн, ЗАЩИТНИКИ – 82,8 млн рублей, а ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ с учетом СНГ – 82 млн рублей. Конечно, выпадающий на середину недели рабочий День всех влюбленных – это довольно специфический случай, но пока у новинки есть шансы побороться за лучший результат первого дня проката среди всех российских картин.

Несмотря на то, что по сюжету новинка в большей степени нацелена на женскую аудиторию, ее прокатчик, компания WDSSPR, совместно с киносетью «Каро» стремилась заинтересовать и мужскую часть зрителей. С этой целью они провели специальный конкурс, посвященный выходу фильма. Любой мужчина мог записать видеопризнание в любви к своей половинке и отправить запись дистрибьютору, после чего приобрести два билета в кинотеатры сети «Каро» на 14 февраля. Победители конкурса перед выбранным сеансом увидят свое видеообращение. Подобный шаг был способен дополнительно простимулировать «сильную» половину человечества на поход в кино.

13.02.2018 Автор: Семен Брожитов