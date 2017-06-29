«Ленфильм» идет в Калининградскую область

Представительство киностудии «Ленфильм» может появиться в Калининградской области уже в третьем квартале нынешнего года, передает ТАСС. С таким предложением по срокам обратился к врио губернатора области Антону Алиханову генеральный директор студии Эдуард Пичугин. Соглашение между киностудией и регионом было подписано на «Ленфильме» в среду, 28 июня.

Теперь «Ленфильм» должен создать в регионе современную кинопроизводственную базу, которая будет обслуживать кино- и телепроекты любой сложности. Проект важен региону в свете принятия системы рибейтов, которая должна привлечь в Калининградскую область кинематографистов из России и других стран. «Мы хотим создать новую отрасль в регионе – продвижение его через кино и создание новых рабочих мест в части кинобизнеса», – поделился планами врио губернатора.

«Мы предложили руководству Калининградской области в рамках исполнения соглашения о намерениях рассмотреть возможность предоставления в третьем квартале 2017 года помещения в существующем административном здании на территории города Калининграда, – рассказал Эдуард Пичугин. По его словам, студия готова выделить из своего технического арсенала «пару комплексов для кинематографистов».

Кроме того, «Ленфильм» предложил оказать содействие в кинофикации городов Калининградской области, поскольку в четырнадцати ее населенных пунктах на сегодня нет ни одного современного кинозала. На следующем этапе специалисты студии могут заняться консультациями в вопросах репертуарного планирования и оснащения кинооборудованием помещений муниципальных учреждений (домов культуры и кинотеатров), управлению операционной деятельностью кинотеатров. Подобная программа была успешно осуществлена в Тульской области, где близкая к руководству студии компания управляет 20 кинозалами в малых городах.

29.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС