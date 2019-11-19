Союз кинематографистов Петербурга попросил сменить руководство «Ленфильма»

Петербургское отделение Союза кинематографистов подготовило обращение к президенту РФ с предложением сменить руководство «Ленфильма». Члены союза просят снять Эдуарда Пичугина с занимаемой должности и осуществить ротацию совета директоров киностудии, сообщает ТАСС. Текст обращения был принят во вторник на общем собрании членов.

В тексте обращения, зачитанном на собрании председателем Петербургского Союза кинематографистов Сергеем Снежкиным говорится: «Мы считаем, что необходимо ... освободить от должности генерального директора АО «Киностудия "Ленфильм"» Э.А. Пичугина как не справившегося с возложенными на него обязанностями; осуществить ротацию состава Совета директоров АО «Киностудия "Ленфильм"»; провести проверку деятельности киностудии «Ленфильм». с привлечением аудиторов Счетной палаты РФ».

Кинематографисты также хотели бы, что новые органы управления киностудии совместно с представителями власти разработали программу по финансовому оздоровлению «Ленфильма». Предполагается, что в такой программе будет целевое финансирование пяти-шести полнометражных проектов киностудии в год на протяжении ближайших пяти лет.

Эдуарда Пичугина на заседании вспомнили еще раз: его исключили из правления Союза, по причине его постоянного отсутствия на заседаниях членов правления организации.

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19.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС