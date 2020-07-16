«Ленфильму» расписали выход из кризиса

У киностудии «Ленфильм» появилась утвержденная программа по выходу из кризиса, рассчитанная до 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора компании Константина Федоровского. Теперь, уже до конца 2020 года студия рассчитывает восстановить кинопроизводство. В дальнейшем она хочет наладить более плотное сотрудничество с профессиональными вузами и сформировать на своей территории «новое культурно-выставочное пространство», включающее творческую молодежную лабораторию с мастер-классами, выставки, лектории и прочую активность.

Сейчас основной долг студии составляет 2,2 млрд рублей. Из них 1,5 млрд − тело долга банку ВТБ, остальное − проценты. Кроме того, у «Ленфильма» есть долги по налогам, коммунальным платежам, авторским выплатам, выплатам штрафов и неустоек. Эти финансовые проблемы компания намерена решить благодаря господдержке: в 2020 году до студии должна дойти субсидия, выделенная по поручениям президента. Ранее компания не могла ее получить, так как ее план выхода из кризиса не был утвержден.

Один из основных источников дохода компании − права на так называемую золотую коллекцию − использовать в полной мере студия пока не может. Права на значительную часть коллекции по лицензионному договору принадлежат сторонней компании «Твин СП». Оставшаяся часть у «Госфильмофонда». С последним «Ленфильму» удалось перезаключить соглашение на более выгодных на себя условиях. Кроме того, студия вернула себе возможность распоряжаться интернет-правами.

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16.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс