Инесса Юрченко назначена главой «Ленфильма»

Росимущество назначило Инессу Юрченко новым главой киностудии «Ленфильм». Занимавший эту должность в течение последних восьми лет Эдуард Пичугин покинул свой пост.

«С гордостью и чувством удовлетворения покидаю сегодня пост генерального директора киностудии «Ленфильм», − написал Пичугин на своей странице в соцсети Facebook. − За спиной 8 лет напряженной работы и борьбы за сохранение и развитие киностудии. Наша команда пришла буквально на руины, но мы смогли выстоять, найти ресурсы, обновить студию, снять прекрасные фильмы, создать здесь уникальное культурное пространство».

Инесса Юрченко − член Ассоциации продюсеров кино и телевидения, совладелец и генеральный продюсер петербургской кинокомпании «Триикс Медиа». Ее крупнейший за последнее время проект в большом кино − военная драма РЖЕВ. В основном же компания занимается производством сериалов для федеральных каналов и прежде всего – для НТВ. «Триикс Медиа» сняла такие проекты, как «Ленинград-46», «Литейный, 4», «Дознаватель», «Розыскник».

Информация о планах назначить Инессу Юрченко главой «Ленфильма» появилась несколько недель назад. 15 января тогдашний министр культуры Владимир Мединский, не называя имен, заявил, что найденный на эту должность человек «стопроцентно понравится всем петербуржцам и всем деятелям кино». Кандидатура Юрченко согласована и с федеральными властями, и с властями Санкт-Петербурга, и с советом директоров киностудии, а также была поддержана Петербургским отделением Союза кинематографистов.

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07.02.2020 Автор: Артур Чачелов