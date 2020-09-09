Инесса Юрченко покинула пост руководителя «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм» вновь меняет руководителя, сообщает «Российская газета». Пост временно исполняющего обязанности генерального директора студии покинула Инесса Юрченко. Новым главой «Ленфильма» станет Федор Щербаков, ранее занимавший пост гендиректора холдинга 1st MediaInvest.

«В первую очередь хотела бы поблагодарить коллектив «Ленфильма» за их высокий профессионализм, глубокую преданность киностудии и потрясающую трудоспособность, − сказала Инесса Юрченко. − В течение первых месяцев работы были сформированы стратегия оздоровления киностудии до 2025 года, подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и дорожные карты». По ее словам, ее основной задачей изначально была подготовка этих основополагающих документов, необходимых для дальнейшего развития киностудии.

Инесса Юрченко считает все поставленные перед ней задачи выполненными и полностью поддерживает решение единственного акционера АО «Ленфильм», Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), о прекращении своих полномочий.

Инесса Юрченко − член Ассоциации продюсеров кино и телевидения, совладелец и генеральный продюсер петербургской кинокомпании «Триикс Медиа». Была назначена на пост главы «Ленфильма» в начале февраля текущего года.

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09.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: «Российская газета»