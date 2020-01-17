Названо имя человека, который может возглавить «Ленфильм»

Петербургское издание «Фонтанка» назвало имя основного претендента на пост нового руководителя «Ленфильма». По информации источников газеты, таким человеком может стать Инесса Юрченко − совладелец и генеральный продюсер петербургской кинокомпании «Триикс Медиа». Сама Юрченко комментировать эту информацию отказалась.

Соосновательницей и совладелицей компании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко является с 2006 года. Ее крупнейший за последнее время проект в большом кино − военная драма РЖЕВ. В основном же компания занимается производством сериалов для федеральных каналов и прежде всего – для НТВ. «Триикс Медиа» сняла такие проекты, как «Ленинград-46», «Литейный, 4», «Дознаватель», «Розыскник».

15 января Владимир Мединский заявил, что человек на пост главы «Ленфильма» найден, однако его имени он не назвал. Тогда же министр культуры отметил, что кандидатура согласована и с федеральными властями, и с властями Санкт-Петербурга, и с Советом директоров киностудии. Мединский подчеркнул, что этот человек «стопроцентно понравится всем петербуржцам и всем деятелям кино».

О том, что речь идет именно об Инессе Юрченко, журналистам косвенно подтвердили в Санкт-Петербургском отделении Союза кинематографистов.

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17.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонтанка.ру