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Названо имя человека, который может возглавить «Ленфильм»

Это петербургский продюсер, хорошо знакомый рынку

Петербургское издание «Фонтанка» назвало имя основного претендента на пост нового руководителя «Ленфильма». По информации источников газеты, таким человеком может стать Инесса Юрченко − совладелец и генеральный продюсер петербургской кинокомпании «Триикс Медиа». Сама Юрченко комментировать эту информацию отказалась. 

Соосновательницей и совладелицей компании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко является с 2006 года. Ее крупнейший за последнее время проект в большом кино − военная драма РЖЕВ. В основном же компания занимается производством сериалов для федеральных каналов и прежде всего – для НТВ. «Триикс Медиа» сняла такие проекты, как  «Ленинград-46», «Литейный, 4», «Дознаватель», «Розыскник».

15 января Владимир Мединский заявил, что человек на пост главы «Ленфильма» найден, однако его имени он не назвал. Тогда же министр культуры отметил, что кандидатура согласована и с федеральными властями, и с властями Санкт-Петербурга, и с Советом директоров киностудии. Мединский подчеркнул, что этот человек «стопроцентно понравится всем петербуржцам и всем деятелям кино».

О том, что речь идет именно об Инессе Юрченко, журналистам косвенно подтвердили в Санкт-Петербургском отделении Союза кинематографистов. 

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17.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонтанка.ру

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