«Ленфильм» отчитался об итогах 2016-го и рассказал о планах на будущее

В понедельник 13 февраля состоялось заседание Попечительского совета «Ленфильма». Глава киностудии Эдуард Пичугин рассказал о ситуации, с которой студия пришла к 2017 году, а также планах на будущее.

Финансовые показатели «Ленфильма» внушают оптимизм. Так, выручка киностудии в прошлом году составила 238 млн рублей, и это на 19,7% больше, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Кроме того, за год компания выплатила 54,3 млн рублей по кредиту ВТБ, который был открыт для нее в 2012 года для проведение модернизации.

Весь 2016 год «Ленфильм» развивал собственное кинопроизводство. «Мы закончили пять полнометражных художественных фильмов и два документальных фильма», – рассказал Пичугин. А на 2017 год у киностудии в разработке есть сразу 17 сценарных проектов. Студия планирует подать заявки в Министерство культуры РФ и Фонд кино на проекты ДЕКАБРЬ 2017, МЕНДЕЛЕЕВ, ДЯГИЛЕВ и некоторые другие.



Глава попечительского совета киностудии «Ленфильм» и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что итоги развития киностудии в 2016 году вселяют осторожный оптимизм. При этом он пообещал поднять вопрос возвращения «Ленфильму» прав на его фильмы, снятые до 2002 года. Сейчас они находятся в федеральной собственности, а предложения по их возвращению не находят поддержки в правительстве.

14.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС, Интерфакс