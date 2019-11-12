Власти помогут «Ленфильму» разобраться с долгами

«Ленфильм», попавшему в сложную экономическую ситуацию, помогут решить его финансовые проблемы. Об этом стало известно по итогам совещания в администрации президента, на котором обсуждалась судьба киностудии. В нем приняли участие глава ВТБ Андрей Костин, министр культуры Владимир Мединский, глава киностудии Эдуард Пичугин, председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук, советник президента Владимир Толстой и помощник Владимира Путина Андрей Белоусов.

На 1 октября задолженность «Ленфильма» составила чуть более 2 млрд рублей. В этой сумме 1 млрд 486 млн − тело долга. Долг по невыплаченным процентам составляет 526 млн, сообщает издание «Фонтантка.ру». Спасать «Ленфильм» решено по нескольким направлениям: в частности, федеральный центр выделит киностудии субсидию на покрытие части долгов. Общий размер предоставленных средств составит около 500 млн рублей. Согласие на выделение такой суммы дал лично Владимир Путин. Он также рекомендовал банку ВТБ предоставить рассрочку по имеющемуся студийному кредиту на 1,5 млрд рублей.

Финансовые проблемы «Ленфильма» также связаны с нереализованным планом по коммерческой продаже принадлежащего студии большого земельного участка в черте города. Организовать продажу не удалось из-за прописанного в документах вида использования данного участка — «размещение объектов культуры и искусства». Федеральный центр настоятельно порекомендовал властям Сакнт-Петербурга не медлить с переоформлением статуса участка. Ранее сообщалось, что за него студия может выручить от 2 до 4 млрд рублей.

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12.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонтанка.ру