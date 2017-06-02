В Каннах прошла премьера «Лета» Кирилла Серебренникова

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма ЛЕТО режиссера Кирилла Серебренникова. Лента участвует в основной конкурсной программе фестиваля. На красной дорожке появлись продюсер картины Илья Стюарт и актеры Тео Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум. Они прошли с большим плакатом с надписью «Kirill Serebrennikov», передает «РИА Новости». Съемочную группу поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо.
Напомним, что режиссер фильма Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест по делу о якобы имевшим место хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия».
Первые зрители встретили ЛЕТО очень тепло. По окончании фильма публика приветствовала ленту овацией. Зрители встали со своих мест и в течение нескольких минут апплодировали съемочной группе.
2 июня 2017 года ЛЕТО покажут на открытии кинофестиваля «Кинотавр», а уже 7 июня картина выйдет в широкий российский прокат.
10.05.2018 Автор: Артур Чачелов
Источник: РИА Новости
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